Bereits am 2. Jänner könnte das Resultat der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen präsentiert werden. Am Sonntag verkündeten die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler, dass man in "eine neue, entscheidende Phase eingetreten" sei. Bis zur Wochenmitte wolle man diese nun abschließen. Kritik hagelte es von der FPÖ.

ÖSTERREICH. Die größten Hürden seien bereits geklärt. Bei der Aufteilung der Ministerien sei man sich laut Medienberichten auch schon einig. Die Grünen sollen das Infrastrukturministerium, welches um die Agenden für Umwelt und Energie ergänzt wird, erhalten. Zudem sollen auch das Justiz-, Sozial-, Sport- und Gesundheitsministerium sowie das Kulturministerium in grüne Hände fallen. Die ÖVP werde wohl das Innen-, Außen- und Finanzministerium übernehmen. Auch das Verteidigungsministerium und die Ressorts Landwirtschaft und Bildung werden wohl künftig von der ÖVP kontrolliert, wie das Ö1 Morgenjournal am Montag berichtete.

Die Gerüchteküche brodelt

Von offizieller Seite gibt es noch keine Informationen über die personelle Besetzung, doch die Spekulationen reißen nicht ab. Klar sein dürfte aber, dass Kogler Vizekanzler werden soll. Das Bundeskanzleramt übernimmt Kurz. Außerdem soll laut 'Krone' die Oberösterreicherin Susanne Raab ein besonderes Ministerium für Integration leiten. Die 34-Jährige gilt als Vertraute von ÖVP-Chef Kurz.

Die letzte Verhandlungsrunde am Wochenende brachte Einigung zwischen ÖVP und Grünen.

Grüne wollen sich nicht festlegen

Wie genau die neuen Ressortgrenzen verlaufen sei noch Teil weiterer Verhandlungsrunden. Auch über die genaue Anzahl der Minister und Staatssekretäre hält man sich noch bedeckt. Besonders die Grünen wollen sich hier nicht auf Aussagen festlegen lassen. Laut 'Kurier' sollen die Grünen aber fünf Ressorts bekommen, die ÖVP neun.

"Die Ziellinie ist noch nicht überschritten"

Laut Kurz sollen aber die größten Hindernisse auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung beseitigt worden sein. "Die Ziellinie ist noch nicht überschritten", so Kurz. Die Tage vor Silvester wolle man für den letzten Feinschliff nutzen.

Grünen-Chef Kogler sah viele scheinbar unüberbrückbare Hürden bereits überwunden

Hürden überwunden

Auch Grünen-Chef Kogler sah viele scheinbar unüberbrückbare Hürden bereits überwunden. Einzelne wichtige Fragen seien aber noch offen. "Wenn es uns gelingt, auch diese letzten offenen Punkte zu lösen, kann am nächsten Samstag beim Bundeskongress über den Eintritt der österreichischen Grünen in die Bundesregierung entschieden werden", so Kogler

Kickl sah alle Grundsätze einer Mitte-Rechts-Politik verraten

FPÖ warnt vor Linksregierung

Reaktionen anderer Parteien gab es bisher wenige. Von der FPÖ war jedoch deutlicher Widerstand zu vernehmen. "Nun liefert uns die ÖVP eine Linksregierung", warnte etwa Parteichef Norbert Hofer. Klubchef Herbert Kickl sah alle Grundsätze einer Mitte-Rechts-Politik verraten: "Schwarz-Grün bedeutet: mehr Ausländer, weniger in der Brieftasche und keine Chancen für unsere Kinder."

Angelobung nach dem Dreikönigstag

In den nächsten Tagen soll es nun täglich weitere Gespräche geben. Am 1. Jänner sollen dann die Abschlussverhandlungen erfolgen. Läuft alles nach Plan, könnte am 2. Jänner ein Pakt präsentiert werden. Abschließend könnte dann am Samstag, dem 4. Jänner, der grüne Bundeskongress tagen. Zur Angelobung des ersten türkis-grünen Kabinetts könnte es dann nach dem Dreikönigstag, dem 7. Jänner, kommen.

