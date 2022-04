Die stark gestiegenen Treibstoffpreise belasten zur Zeit viele Haushalte in Österreich, vor allem inländlichen Regionen. Teurer Sprit bedeutet nämlich nicht, dass eine Mehrheit der Leserinnen und Leser das Auto stehen lässt. Er führt vielmehr dazu, dass die Mehrkosten an der Tankstelle durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Das ergibt ein Stimmungsbild unserer Leserschaft durch das Meinungsforschungsinstitut OGM.

ÖSTERREICH. Auch, weil viele Leserinnen und Leser angesichts schwacher Öffi-Verbindungen gar keine andere Wahl als das eigene Auto haben, fällt der Umstieg schwer.

Pendlerpauschale keine Lösung

Die Regierung hat angesichts der stark gestiegenen Spritpreise die Pendlerpauschale erhöht. Allerdingskommt diese Maßnahme nur Berufstätigen zu Gute. Nur ein gutes Drittel der teilnehmenden Leserschaft glaubt, dass diese Maßnahme ihre Mehrkosten an der Zapfsäule ausgleichen werde. Die Erhöhung der Pendlerpauschale wurde zudem befristet eingeführt. Sieben von zehn Leserinnen und Lesern glauben jedoch, dass Benzin und Diesel dauerhaft teuer bleiben werden (unabhängig von der weiteren Entwicklung in der Ukraine muss hier auch die beginnende CO2-Bepreisung bedacht werden).

Tempolimits? Wenn, dann nur wegen Sicherheit!

Eine kurzfristig durchsetzbare und auch wirksame Maßnahme zum Spritsparen wären strengereTempolimits auf Autobahnen und Freilandstraßen. Allerdings lehnt eine satte 2/3-Mehrheit der Leserinnen und Leser Tempo 100 auf Autobahnen ab. Tempolimits werden in Österreich traditionell nicht als Spritspar- oder Umweltthema, sondern als Sicherheitsthema gesehen. Dazu passt, dass sich Frauen etwas häufiger für Tempo 100 erwärmen können als Männer.

Autofreier Tag wenig wirksam

Auch eine Wiedereinführung des autofreien Tags (wie in den 1970er-Jahren) wird von einer Mehrheit der Leserinnen und Leser (59 Prozent) abgelehnt. Auf den gewohnten Lebensstil zu verzichten fällt den meisten dann doch eher schwer. Dazu kommt, dass heute, anders als damals, viele Haushalte zwei oder mehrere Autos besitzen, ein autofreier Tag pro Fahrzeug also faktisch nicht sehr wirksam wäre.

