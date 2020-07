Seit Anfang Juli können sich Mitarbeiter im Tourismus freiwillig auf eine Corona-Infektion testen lassen. Diese Maßnahme soll eine schnelle Erkennung eventueller Corona-Cluster ermöglichen und somit eine schnelle Reaktion auf solche gewährleisten.

ÖSTERREICH. Rund 13.000 Anmeldungen hat es bisher für die freiwilligen Tests gegeben. Etwa 1.000 bis 1.500 Personen sollen sich täglich für diese melden. Besonders viele Anmeldungen kommen aus den See- und Wandergebieten. Im Ö1 "Morgenjournal" sprach Tourismusministerin Elisabeth Köstinger über das Corona-Virus im Tourismus.

Bund übernimmt Kosten

"Die erste Woche ist sehr gut angelaufen und jetzt arbeiten wir die Anmeldungen Schritt für Schritt in Zusammenarbeit mit unseren Labors ab", erklärte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger im Ö1 "Morgenjournal". Der Bund übernimmt die Kosten für solche Test. Rund 65.000 Tests will man so pro Woche anbieten können. Allerdings ist man noch weit von dieser Zahl entfernt, denn die Tests sind freiwillig.

"Wir sind darauf angewiesen, dass die Betriebe ihre Mitarbeiter zu den Tests schicken. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Tests in Anspruch genommen werden", so Köstinger. Die vielen Testungen sollen dabei helfen infizierte Tourismusmitarbeiter und ihre Kontaktpersonen schnell ausfindig zu machen. Im Falle eine Infektion können dann die nötigen schritte wie beispielsweise Quarantäne durchgeführt werden. So sollen weitere Cluster verhindert werden.

Salzburger Testregion

Die Region Wagrain-Kleinarl in Salzburg wurde als Corona-Testregion ausgewählt. Dort hat man bereits am 25. Juni mit den wöchentlichen Tests begonnen. Etwa 400 Mitarbeiter aus rund 40 Betrieben meldeten sich freiwillig. Durch die Tests konnten vier Corona-positive Personen gefunden werden. Größere Cluster gab es nicht.

"Betriebsschließung ist Ultima Ratio"

Viele Gastronomen und Hoteliers haben große Angst vor einem positiven Fall im eigenen Betrieb. Sie fürchten, dass sie in einem solchen Falle ihren Betrieb erneut zusperren müssten. "Eine Betriebsschließung ist die Ultima Ratio. Zuerst wird versucht, die Kontaktpersonen zu isolieren. Wenn es wenige Kontakte gab und diese nachvollziehbar sind, besteht die Möglichkeit, dass weitergearbeitet wird," versucht Köstinger zu beruhigen. Von einer generellen Maskenpflicht im Tourismus in ganz Österreich hält die Ministerin aber nichts. Allerdings unterstützt sie die Wiedereinführung der Maskenpflicht, sollte es zu regionalen Corona-Häufungen kommen.