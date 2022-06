Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien erklärt in einem Gespräch mit den RegionalMedien Austria, wie die Familien in der Zeit der Inflation finanziell gestärkt werden sollen.

ÖSTERREICH. Das Leben in Österreich wird von Monat zu Monat teurer. Nicht nur die Preise für Sprit und Energie, sondern auch für Lebensmittel und fürs Wohnen steigen. Einen Überblick über die Sozaielleistungen, speziell für Familien, gab die zuständige Ministerin Susanne Raab im Gespräch mit den RegionalMedien.

Wie berichtet gibt es ab August 180 Euro zusätzliche Familienbeihilfe, im Sommer einen 300 Euro hohen Teuerungsausgleich für Menschen mit geringem Einkommen, im Oktober 500 Euro für alle (250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungs-Bonus) – für Kinder die Hälfte, 2.000 Euro durch das Vorziehen des Familienbonus und die Erhöhung des Kindermehrbetrags auf 550 Euro – bereits mit der Arbeitnehmerveranlagung von 2022 in Kraft.

RegionalMedien Austria: Die seit 1967 bestehende Familienbeihilfe ist mit 97 Cent pro Kind pro Tag in den letzten 20 Jahren nicht vernünftig angepasst worden. Reicht die künftige Inflationsanpassung, um das auszugleichen?

Susanne Raab: Die Familienbeihilfe gibt es tatsächlich schon seit vielen Jahren. Es gab da und dort einmalige Erhöhungen. Deshalb ist die jährliche automatische Valorisierung ein Meilenstein. Dass nicht nur die Familienbeihilfe, sondern alle Familienleistungen wie Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus an die Inflation angepasst werden, ist historisch. Start ist erstmalig mit Jänner 2023, ab dann werden die Leistungen jährlich immer zu Beginn des Jahres auf Basis der Teuerungsrate der Inflation angepasst. Diese Reform reicht also weit über die Legislaturperiode hinaus.

Die Maßnahmen bestehen mit Ausnahme der Inflationsanpassung der Familienleistungen aus Einmalzahlungen, sind also nicht nachhaltig. Sollte die Teuerung sich bis Jahresende oder darüber hinausziehen, wird hier nachgebessert?

Wir werden sicherlich auch weiter genau evaluieren, welche Auswirkungen die Teuerungen auf die Menschen hat, denn uns geht’s ja um Entlastung. Die Menschen werden die Entlastungen zeitnah monatlich am Konto spüren: Im August kommt die Sonder-Familienbeihilfe von 180 Euro, im September das Schulstartgeld von 100 Euro pro Kind, im Oktober der Anti-Teuerungsbonus in Höhe von 500 Euro pro Erwachsenem und 250 Euro pro Kind. Weiters kommt die Erhöhung des Familienbonus und des Kindermehrbetrages. Dazu kommt die Erhöhung der Familienbeihilfe ab nächstem Jahr. Monatlich sind das beachtliche Beträge. Ich bin davon überzeugt, dass diese sehr viel Last von den Familien abfangen werden. Die Teuerungen sind in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und wir werden weiterhin genau beobachten müssen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.

Weil Sie sagen: Die Zahlungen kommen aufs Konto. Was, wenn eine Frau kein eigenes Konto hat? Und wie sieht es mit Alleinerzieherinnen aus?

Das Geld kommt auf das Konto, auf das Sonderbeihilfe und Familienbonus, sowie sonstige Familienleistungen überwiesen werden. Ja, viele Familien haben ein gemeinsames Konto, bei manchen führt das Konto ein Elternteil. Klar ist, dass das Geld für die Familie da ist. Kinder sind das allerschönste Geschenk der Welt, aber wir wissen natürlich alle, dass sie Bedürfnisse haben, die Eltern Geld kosten. Da wollen wir sie familienpolitisch unterstützen.

Auch Frauen, die nicht berufstätig sind, beziehen Familienbeihilfe und Leistungen vom Staat, da ist ja ein Konto hinterlegt. Beim Teuerungsbonus, der im Oktober ausbezahlt wird, gibt es eine eigene Infrastruktur. Ist kein Konto angegeben, kann man sich die Zahlungen über einen Gutschein holen.

Die Volkshilfe Österreich kritisiert, dass die angekündigten Sozialleistungen nicht armutsfest seien. Mindestsicherung, Mindestpension und Arbeitslosengeld liegen aktuell unter der Armutsgefährdungsschwelle, was vor allem Familien stark belastet. Setzen Sie sich für Anpassungen in diesen Bereichen ein?

Ich als Familienministerin habe mich für jene Leistungen eingesetzt, die für die Familien da sind. Ich muss klar sagen, dass es kaum eine Familienleistung gibt, die nicht erhöht oder an die Teuerung angepasst wird. Ich bin sehr zufrieden mit den Anpassungen, sie sind das Herzstück des gesamten Anti-Teuerungspaktes. Bestimmte Maßnahmen in diesem Paket kommen besonders jenen zugute, die niedrige Einkommen haben. Viele Familien möchten im Sommer auf Urlaub fahren, der Schulstart bringt wieder zusätzliche finanzielle Belastungen mit sich. Da kommt die Unterstützung für Familien, insbesondere die Sonder-Familienbeihilfe im August gerade richtig. Kollege Kocher arbeitet zudem gemeinsam mit Kollegen Rauch an einer Reform des Arbeitslosengeldes und des gesamten Arbeitslosensystems.

Wann kommt der versprochene Zugang zur Familienbeihilfe von ukrainischen Familien?

Mein gesetzlicher Vorschlag liegt im Moment beim Koalitionspartner. Wir sind diesbezüglich noch in Verhandlungen, aber da werden wir sicher zeitnah eine Lösung finden müssen.

