Die Gasspeicher in Österreich füllen sich nicht so schnell wie geplant. Wenn die Gasspeicher bis zum Winter nicht bis 80 Prozent gefüllt sind, wird die nächste Stufe des Gasnotfallplans ausgerufen.



ÖSTERREICH. "Die Lage ist ernst", sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zum aktuellen Stand der Gasspeicher in Österreich. Am Dienstag will sich die Bundesregierung zur Krisensitzung zusammensetzen.

Hohe Exporte nach Italien

Seit einiger Zeit gelingt es Österreich seine Gasspeicher aufzufüllen. Der Füllstand beträgt derzeit 42 Prozent - bis Winter soll er bei 80 Prozent sein, um einen Totalausfall russischer Gaslieferungen gut zu überstehen. Doch die Gasspeicher in Österreich füllen sich nicht so schnell wie erhofft, wie Bundesministerin Gewessler am Freitag mitteilte. Ursache für die niedrigen Einspeicherraten sind laut ersten Analysen hohe Gasexporte von Österreich nach Italien.

"Lage ist ernst"

Die Lage sei ernst, so die Ministerin. Deshalb sei wichtig die Ursachen genau zu analysieren. Am Dienstag soll sich die Regierung zu einer Krisensitzung zusammentreffen, um nächste Schritte zu entscheiden. "Oberste Priorität hat immer die sichere Versorgung von Haushalten und sozialen Einrichtungen", sagt Gewessler.

Die Ministerin und der Kanzler wollen die Gassituation nun genau beobachten.

Wie es nun weitergeht

Sollte Österreich sein Ziel nicht erreichen, bis zum Winter 80 Prozent der Gasspeicher gefüllt zu haben, wird die Alarmstufe im nationalen Gasnotfallplan ausgerufen. Diese ist die zweite von drei Stufen. In dieser Stufe müssen Großverbraucher, also viele Unternehmen, ihren geplanten Verbrauch für die nächsten Wochen täglich der Regulierungsbehörde E-Control melden. Die Ausrufung der letzten Stufe schließlich, der Notfallstufe, würde im Fall eines Totalausfalls russischen Gases erfolgen. In dieser Phase kann es auch zu Rationierungen kommen.

