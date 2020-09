Heute Freitag startet die in Österreich lang erwartete Corona-Ampel. Der Bezirk Kufstein in Tirol, sowie Wien, Linz (OÖ) und Graz (Steiermark) werden mit der Ampelfarbe "Gelb"starten. Der Rest Österreichs wird auf Grün gestellt. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Innenminister Karl Nehammer sowie Daniela Schmid, die Sprecherin der Corona-Kommission, präsentieren am Freitag die Corona-Ampel, die auf der Website corona-ampel.gv.at abzurufen ist.

ÖSTERREICH. "Die Corona-Ampel ist die transparente Darstellung der unterschiedlichen Entwicklungen in den unterschiedlichen Regionen, so Bundeskanzler Kurz. Denn die Ampel sei eine gute Möglichkeit für die Bevölkerung den Überblick zu bewahren, und ein gutes "Steuerungsgtool" für die Politik. Kurz betont weiter, dass das Ziel sei: "So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie nötig". Und Kurz bestätigt, was bereits vorab bekannt wurde: Wien, Linz, Graz und Bezirk Kufstein starten mit der Corona-Ampelfarbe "Gelb".

Was bedeutet Gelb?

Hier sagt der Kanzler: "Gelb bedeutet etwa: Verschärfung der Maskenpflicht in Handel und Gastronomie, sowie weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen. Bei "Orange" und "Rot" gehen die Einschränkungen darüber hinaus", so der Kanzler. was genau passiert, bleibt offen. Man könne dies genau auf der Website zur Corona-Ampel nachlesen.

"Das wird ein sportlicher Herbst"



"Wer wird schneller sein, wir oder das Virus?", startet Vizekanzler Werner Kogler und betont: "Die regionalen und lokalen Gesundheitsbehörden kommen stärker in die Verpflichtung." Und: Man könne lokal besser reagieren. Regionale Unterschiede hätten im Frühjahr zu Verwirrung geführt, und das sei nun ein großer Vorteil der Corona-Ampel. Weiters gebe es große regionale Unterschiede in den relevanten Geschwindigkeitsfragen: etwa Testgeschwindigkeit, oder beim Contact-Tracing. Und er mobilisiert zum Optimismus: "Gehen wir es gemeinsam an, mit den Bundesländern, die mit der Ampel ein gutes Instrument in die Hand bekommen."

"Fleckerlteppich vermeiden"



Gesundheitsminister Rudi Anschober betont: "In Österreich ist man jetzt bei einem Zuwachs, der habe allerdings begonnen, sich zu stabilisieren. Man ist etwa gleichauf bei Neuinfektionen und Neugenesenen." Anschober weiter: "Es gibt zurzeit viele kleine Cluster in Österreich, vor allem durch die Reiseöffnungen bedingt." Deshalb habe man die Notbremse gezogen. Alle Infos finde man laut Anschober auf der Website: corona-ampel.gv.at