Das Gesetzespaket gegen "Hass im Netz" ist gut wie fertig und soll in spätestens zwei Wochen zur Begutachtung vorgelegt werden. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass Cybermobbing schneller und einfacher verfolgt werden kann.

ÖSTERREICH. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gab bei einem Treffen mit der "Allianz gewaltfrei leben" bekannt, dass der türkis-grüne Entwurf zum Gesetzespaket gegen "Hass im Netz" nächste oder übernächste Woche auf dem Tisch liegen werde. Es ginge nur noch um gesetzliche Kleinigkeiten.

Kampf gegen Cybermobbing

"Wir sind wirklich in der absoluten Finalisierung", so die Zadic vor den Vertreterinnen verschiedener Gewaltschutzorganisationen. Das Gesetz soll im Kampf gegen Cybermobbing helfen. Künftig soll schneller gegen solche Belästigungen vorgegangen werden können und nicht erst bei "fortgesetzter Belästigung". Auch die Definition der Verhetzung soll im Strafgesetzbuch überarbeitet werden. "Wir bringen ein Gesetz auf den Weg. Aber Hass im Netz wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Wir müssen weiter dagegen aufstehen und kämpfen", so Zadic.

"Upskirting"wird verboten

Auch das sogenannte "Upskirting" wird verboten. Für unbefugtes Fotografieren unter einen Rock drohen künftig Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr. Außerdem wird man sich dem Thema der Hasspostings annehmen. Bei vielen dieser handelt es sich um Privatanklagedelikte, wie etwa übler Nachrede, Beleidigung oder Verhetzung. Geschädigte müssen hier noch selbst aktiv werden und tragen ein großes Kostenrisiko. Auch hier soll nachgebessert werden, verspricht die Justizministerin. Künftig soll dann auf zivilrechtlichem Weg gesorgt werden, dass beleidigende Nachrichten gelöscht werden müssen. Das spart Zeit und Geld.

Plattformverantwortlichkeit

Diskussion gibt es bei der Plattformverantwortlichkeit. Onlineforen österreichischer Zeitungen sind von dieser Regelung ausgenommen. Nur große soziale Medienanbieter wie Facebook und Twitter sollen zur Entfernung rechtswidriger Inhalte gedrängt werden. Bei den heimischen Medien werde ohnehin schon zuverlässig gelöscht, so die Grünen.

