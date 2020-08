Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Sozialpartner gebeten Vorschläge für neue, konkrete Regelungen für das Arbeiten im Homeoffice auszuarbeiten. Nun sollen recht bald Beschlüsse folgen.

ÖSTERREICH. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) will im September die Sozialpartner zu ersten Verhandlungen treffen. Dann wolle man "gemeinsam den Weg für ein Homeoffice-Gesetz ebnen", hieß es aus ihrem Ressort.

Modernes und flexibles Arbeitsrecht

"Es ist wichtig, bei diesem Thema an einem Strang zu ziehen und sich gemeinsam Lösungen zu überlegen, wie wir die Erfahrungen aus der Krise bestmöglich nützen können", so Aschbacher in einer schriftlichen Stellungnahme. Ziel ist es das Arbeitsrecht moderner und flexibler zu gestalten, um den Anforderungen der Digitalisierung entsprechen. Daher habe das Arbeitsministerium bereits zu Beginn des Sommers eine Arbeitsgruppe mit Experten eingesetzt.

"Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt sehr, die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch massiv beschleunigt. Wir brauchen ein modernes Arbeitsrecht, das auf die Erfordernisse des Homeoffice eingeht. Ich habe daher die Sozialpartner gebeten, in den kommenden Monaten konkrete gesetzliche Regelungen zum Homeoffice auszuarbeiten", sagte Kurz im Vorfeld seiner Rede am Freitag.

Mögliche Änderungen

Mögliche Änderungen könnte es bei den Ruhezeiten geben, so das Kanzleramt. Diese könnte man an das digitale Zeitalter anpassen. Aschbacher meinte am Donnerstag im "Kurier", dass es hier um Flexibilität und mehr Eigenverantwortung gehe, etwa beim Thema der (generell vorgeschriebenen) elf Stunden Nachtruhe "von Homeoffice Ende bis Homeoffice Beginn". Eine Änderung sei hier auch im Sinne der Arbeitnehmer, so die Ministerin. Zudem könnte eine Homeoffice-Pauschale kommen, die etwa den Umgang mit Internet-Kosten und Betriebsmitteln berücksichtigt.

AK stellt Forderungen

Gegenüber der APA machte die Präsidentin der Arbeiterkammer (AK), Renate Anderl, bereits klar, dass die Heimarbeit für beide Seiten freiwillig sein müsse. Und "sollte jemand an der 11-Stunden-Nachtruhe sägen, dann kommt von uns auf jeden Fall ein Nein."