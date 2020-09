In unserem Corona-Ticker finden Sie nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie.



Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450. Aktuelle Zahlen des Gesundheitsministeriums.

10.30 Uhr PK der WKÖ: "Maßnahmen für mehr Dynamik am Arbeitsmarkt"

11.30 Uhr "Pressefoyer" nach dem Ministerrat

Aktuelle Zahlen



30.486 bestätigte Fälle; 4.072 aktive Fälle; 502 neue Fälle von Di. auf Mi. (Stand 09.09.2020, 10:00 Uhr)

25.764 Genesene, 747 Todesfälle; 1.288.059 durchgeführte Tests (Stand 09.09.2020, 10:00 Uhr)

Previous Slide ◀︎ Next Slide ▶︎



First slide details. Current Slide Second slide details. Third slide details.

Anschober zu Impfstoffen: Sicherheit "wichtigste Anforderung"

Nach der Unterbrechung der weltweiten Tests für einen Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca äußerte sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch zu den Sicherheitsrichtlinien bei der Entwicklung. "Für uns ist die Sicherheit die wichtigste Anforderung für die Entscheidung über die Marktzulassung", so Anschober zur APA.

Gesundheitsausschuss zu Anschober-Novelle geplant

Gesundheitsminister Rudolf Anschober lud am Mittwoch über den Parlamentsklub der Grünen zu einem Gesundheitsausschuss am 17. September ein. Thema wird dort die Novelle zu den Corona-Gesetzen sein. Die ÖVP bestätigte das "Angebot an die Opposition". Die FPÖ nutzte die Gelegenheit für erneute Kritik am Gesundheitsminister: "Offensichtlich gefällt sich der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der Rolle des Autokraten gegenüber dem österreichischen Parlament und damit dem gesamten demokratischen Staatswesen", so FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

Schüler in OÖ sollen auch bei "Grün" Maske dabei haben

Weil die Corona-Ampel jede Woche neu geschaltet wird, hat Bildungsdirektor Alfred Klampfer in einer Pressekonferenz die Schüler Oberösterreichs dazu aufgerufen, immer eine Maske sowie Sportsachen für das Freie mitzuführen. Am Montag beginnt für etwa 298.000 Kinder und Jugendliche in Oberösterreich das neue Schuljahr. In Linz zeigte die Corona-Ampel am Mittwoch noch eine gelbe Farbe, in den restlichen Bezirken leuchtete sie grün.

Corona-Hilfen: Blümel "entsetzt" über EU-Kommission

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat erneut Kritik an der EU-Kommission geäußert. Diese fordert beim neuen Fixkostenzuschuss für Unternehmen weitere Informationen ein. Er verstehe die Argumentation nicht, "es kann sich hier aus meiner Sicht nur um ein Missverständnis handeln", so Blümel vor dem Ministerrat am Mittwoch. Nächste Woche ist ein klärendes Gespräch mit der EU-Kommission geplant."Leider Gottes genehmigt uns das die europäische Kommission derzeit nicht", man sei dazu aufgeordert worden, zu erklären, was genau für eine Krise in Österreich herrsche, wenn doch etwa die Buchungslage in Kärnten ganz gut sei. "Ehrlicherweise war ich entsetzt, als ich diesen Brief gelesen habe", so der Finanzminister.

502 Neuinfektionen

Von Dienstag auf Mittwoch wurden 502 neue Corona-Fälle in Österreich verzeichnet. Zudem sind 135 neue Genesene hinzugekommen. Aktuell gelten 4.072 Menschen in Österreich als infiziert.

Wieder mehr als 500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich

Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Stand Mittwoch, 9. September 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 9.559 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 223. Seit gestern, Dienstag, wurden 4.357 Corona-Tests ausgewertet. Insgesamt wurden bisher 341.923 Corona-Test in Wien vorgenommen. 258 Neuinfektionen gab es von Dienstag auf Mittwoch in Wien.

53 Neuinfektionen in Tirol

In Tirol sind seit Dienstagabend 53 weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Aktuell gelten 453 Personen als infiziert (Stand Mittwoch 9.00 Uhr). Das Land Tirol teilte mit, dass die Auswertung der Daten den Schluss nahe legen, dass es zu einer Häufung der Fälle innerhalb türkischstämmiger Familien gekommen ist.In Tirol wurden bisher 201.209 Tests durchgeführt. Die meisten Fälle gab es aktuell mit 149 in der Landeshauptstadt Innsbruck, gefolgt vom Bezirk Innsbruck-Land mit 111 Fällen und vom Bezirk Kufstein mit 100 Fällen. Der letzte Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus datiert in Tirol vom 22. Mai.

Arbeitsmarktkrise trifft Ausländer und Jüngere am härtesten

Vor allem Ausländer und jüngere Menschen haben die Auswirkungen der Corona-bedingten Wirtschaftskrise im zweiten Quartal zu spüren bekommen. Diese Gruppen verloren besonders häufig ihren Job, so eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung der Statistik Austria. Die Zahl Erwerbstätigen lag 2020 um drei Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Insgesamt waren im zweiten Quartal nach internationaler Definition 251.600 Personen arbeitslos, fast ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Arbeitslosenquote betrug nach ILO-Definition 5,7 Prozent (+1,2 Prozentpunkte).

Anschober: Konstruktives zweites Finanzierungsgespräch

Am Mittwoch fand die zweite Gesprächsrunde über die Finanzierung der Corona-bedingten Abgänge bei der Gesundheitskassa im Sozialministerium auf Einladung des Gesundheitsministers statt. In einer Aussendung von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hieß es: "Noch liegen deutlich unterschiedliche Prognosen über den Finanzierungsbedarf der ÖGK 2020 und 2021 vor. Wir haben gemeinsam fixiert, dass die Präzisierungsarbeiten in Richtung einer gemeinsamen Prognose des Finanzbedarfs fortgesetzt und vertieft werden und schrittweise die realen Zahlen 2020 und neue Wirtschaftsprognosen eingearbeitet werden. Bis Mitte Oktober haben die Verhandlungspartner nun Zeit, eine gemeinsame Einschätzung vorzulegen. Das ist ein gutes Vorgehen, weil in der Politik erst dann die konkrete Größenordnung der erforderlichen finanziellen Unterstützung durch den Bund beschlossen werden kann, wenn dieser generelle Finanzbedarf der ÖGK außer Streit gestellt ist."

Anschober sagte abschließend: "Ich bedanke mich ausdrücklich für das konstruktive Verhandlungs- und Gesprächsklima, das von einem ehrlichen Bemühen beider Seiten geprägt ist. Daher bin ich mir sicher, dass wir gute gemeinsame Lösungen erreichen werden. Und ich erneuere die Garantie, dass es zu keinen Leistungskürzungen oder zusätzlichen Belastungen (Selbstbehalten) für die Versicherten kommen wird. Wir haben darüber hinaus ausdrücklich unsere Absicht erneuert, in wesentlichen, besonders wichtigen Bereichen wie der Versorgung mit Psychotherapie, notwendige Qualitätsverbesserungen umsetzen zu wollen."

57 neue Fälle in Niederösterreich

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen hat sich in Niederösterreich bis Mittwochfrüh um 57 auf 4.401 erhöht. Laut Angaben des Sanitätsstabs gelten 3.918 Personen als genesen. Das sind um 54 mehr als am Vortag. In Niederösterreich sind bisher 109 Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen.

ÖGB-Chef fordert "einige Milliarden" für Corona-Konjunkturpaket

Der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Wolfgang Katzian, fordert aufgrund der Corona-Krise und des damit verbundenen Wirtschaftseinbruchs ein Konjunkturpaket im Umfang von "einigen Milliarden" Euro. "Wenn die CoV-Krise 100.000 Langzeitarbeitslose bedeutet, wäre das ein großes Problem", so Katzian zur APA.

Hilfe für Gesundheitskasse wird weiter verhandelt

Am Dienstag gehen die Verhandlungen über finanzielle Hilfen des Bundes für die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in die zweite Runde. Die ÖGK war aufgrund der Corona-Krise weiter ins Defizit gerutscht. Laut Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) geht es um einen "dreistelligen Millionenbetrag" für 2020 und weitere Mittel für die Jahre 2021 und 2022. In der Gebarungsvorschau der ÖGK wird heuer ein Verlust von 447 Mio. Euro prognostiziert.

Corona lässt Supermarkt-Umsätze steigen

Die Corona-Virus-Pandemie spült mehr Geld in die Kassen der Supermärkte. Analysten von RegioData gehen davon aus, dass die Umsätze im Lebensmittelhandel heuer um 4,5 Prozent steigen werden. Trotz des zu erwartenden Kaufkraftverlusts, sollen sich die Wachstumsraten 20201 wieder in den langjährigen Normalbereich von 2,5 Prozent bewegen, so die Prognose. Der Lebensmittelhandel profitierte während des mehrwöchigen Lockdowns, denn die Gastronomie wurde geschlossen. Somit wurde regelmäßig zu Hause gegessen, dementsprechend stiegen die Einkäufe. Das wurde durch das Homeoffice weiter verstärkt.