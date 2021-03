In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450.

Aktuelle Zahlen:

AGES Dashboard:* 513.968 Laborbestätigte Fälle; 45.931 aktive Fälle; Genesene Fälle 459.178; Testungen 20.316.556 (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 22.03.2021 0.00 Uhr).

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

Von Montag auf Dienstag wurden 3.415 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen 32 weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 9.121 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben.

In Österreich benötigten am Dienstag 437 Corona-Patienten intensivmedizinische Versorgung und lagen auf Intensivstationen.

Die Beratungen der österreichischen Regierung mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise kam am Montagabend zu dem Ergebnis, dass weitere Lockerungsschritte frühestens nach Ostern möglich seien.

Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen wird das Nachbarland Deutschland über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Corona-Pandemie gehen.

Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus

Bisher gab es in Österreich 519.980 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (23. März 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.121 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 477.940 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.049 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 437 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 103

Kärnten: 190

Niederösterreich: 667

Oberösterreich: 494

Salzburg: 244

Steiermark: 334

Tirol: 213

Vorarlberg: 79

Wien: 1.091

PK: "Aktuelles zu Standort und Beschäftigung"

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Arbeitsminister Martin Kocher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) informierten am Dienstag bei einer Pressekonferenz über "Aktuelles zu Standort und Beschäftigung".

Warten auf den Wuhan-Bericht der WHO

Noch immer wird auf den Wuhan-Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO gewartet. Dieser war eigentlich bereits letzte Woche erwartet worden. Der Bericht über die Suche nach den Ursprüngen des neuartigen Corona-Virus verzögert sich aber wie im Jänner schon die WHO-Mission selbst. Trotzdem könnten die von der Weltgesundheitsorganisation nach China entsandten Experten ihre Thesen noch diese Woche vorstellen und versuchen zu erklären wie das Virus vom Tier auf den Menschen übergegangen sein könnte.

Interessant sind diese Erklärungsansätze nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive, auch politisch sind diese äußerst brisant. Seit den ersten Corona-Fällen im Dezember 2019 in Wuhan sind weltweit mehr als 2,7 Millionen Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Der Ursprung des Erregers ist aber immer noch nicht geklärt.

Briten drohen bei Auslandsreisen 5.000 Pfund Strafe

Briten, die vor Ende Juni eine unerlaubte Auslandsreise antreten, müssen derzeit 5.000 Pfund (Anm. etwa 5.800 Euro) Strafe zahlen. Die Regierung in London halte aber dennoch an dem Plan fest, internationale Reisen im April zu überprüfen und möglicherweise ab dem 17. Mai zu erlauben, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Dienstag Sky News. Die Geldstrafen seien in die Gesetzgebung aufgenommen worden, für den Fall, dass dies nicht möglich sein sollte.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind Auslandsreisen für aktuell Briten verboten. Ausnahmen bestehen für Geschäftsreisen oder ausbildungsbedingte Reisen. Am 12. April will die Regierung darüber beraten, sagte Hancock.

Gipfel soll Maßnahmen für Ostregion klären

Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Montag wollen Gesundheitsministerium und die Länder der Ostregion am Dienstag bei einem weiteren Gipfel über "Maßnahmen" diskutieren. Dementsprechend könnte es zu regionalen Corona-Maßnahmen kommen. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verbreitet sich die britische Corona-Variante "B.1.1.7" zusehends und führt damit zu einer "angespannten Situation" auf den Intensivstationen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag meinte.

Der Gipfel soll laut Aussendung am Dienstagabend im Gesundheitsministerium stattfinden. Neben Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) werden auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erwartet.

667 Neuinfektionen in Niederösterreich

Am Dienstag sind in Niederösterreich 667 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit ist die Gesamtzahl der Todesfälle nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um vier auf insgesamt 1.495 gestiegen. Am Dienstag befanden 18.812 Kontaktpersonen in Quarantäne, um 585 mehr als am Montag.

Deutschland: Bischöfe irritiert über Maßnahmen zu Ostern

Die römisch-katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) zeigte sich am Dienstag irritiert über die Beschlüsse von Bund und Ländern in Deutschland. Die hatten sich gegen das Feiern von Ostergottesdiensten ausgesprochen. "Das Ergebnis hat uns ohne jede Vorwarnung durch die Nachrichten heute Morgen erreicht", meinte DBK-Sprecher Matthias Kopp. Auf Twitter hieß es, man werde im Laufe des Tages über die Beschlüsse beraten.

Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte wollen Bund und Länder in Deutschland die Religionsgemeinschaften bitten, religiöse Versammlungen an den Osterfeiertagen ausschließlich virtuell durchzuführen.

Italien erhält eine Million BioNTech/Pfizer-Dosen

Das Nachbarland Italien erhält am Dienstag eine große Lieferung des Corona-Vakzins von BioNTech/Pfizer. Die Lieferung umfasst eine Million Impfdosen und soll Italien-weit auf die insgesamt 214 Impfstellen verteilt werden, erklärte Francesco Paolo Figliuolo, Regierungskommissar für den Corona-Notfall, bei einem Treffen mit Ministerpräsident Mario Draghi. Bereits am Montag waren 333.000 Dosen des Impfstoffs von Moderna in Rom eingetroffen, die ebenfalls auf ganz Italien verteilt werden sollen.

Die Lieferungen sollen der italienischen Regierung bei ihrem Ziel helfen bis zur dritten April-Woche 500.000 Immunisierungen täglich durchführen zu können. Derzeit werden in Italien etwa 170.000 Personen pro Tag geimpft. So soll bis Ende September 80 Prozent der Bevölkerung immunisiert worden sein.

Aufbau von Impfstoffproduktion käme für diese Pandemie zu spät

In Österreich käme der Aufbau einer Corona-Impfstoffproduktion für die aktuelle Pandemie zu spät, meint Philipp von Lattorff, Präsident des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig). Selbst beim Vorhandensein einer passenden Infrastruktur, würde es zwei Jahre dauern, bis ein Impfstoff hergestellt werden könne. Die Errichtung eines neuen Werks zur Impfstoffproduktion würde wohl sogar fünf bis sechs Jahre benötigen.

Das liegt laut von Lattorff daran, dass beispielsweise der Impfstoff von Pfizer rund 290 Komponenten benötigt, bis er beim Patienten verimpft werden kann. "Man kann sowieso nicht alles in Österreich herstellen", meint von Lattorff, Generaldirektor von Boehringer Ingelheim RCV. "Wenn, ist es eine europäische Sache" einen Impfstoff zu entwickeln.

NGO-Check: FFP2-Masken erwiesen sich als schadstofffrei

Seit der Einführung der FFP2-Maskenpflicht in Österreich hat die Umweltschutzorganisation Global 2000 zahlreiche Anfragen erhalten. Konsumenten fürchteten Unterschiede zwischen chinesischen und österreichischen Masken und wollten wissen, ob hier eventuell gesundheitliche Gefährdungen durch Schadstoffe zu befürchten seien. Die NGO hat aus diesem Grund und auch um teilweise vorhandener Maskenskepsis vorzubeugen, FFP2-Masken getestet. Dabei wurden keine Schadstoffe gefunden.

Deutschland: Verschärfter Lockdown über Ostern

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen geht das Nachbarland Deutschland über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Demnach soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben zwischen dem 1. und 5. April stark heruntergefahren werden. Das beschlossen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in der Nacht auf Dienstag. Zudem wird der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert.

