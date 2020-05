Tag 29 der Lockerungen: Die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sollen ab 15. Juni wieder geöffnet werden. Schon ab Freitag werde es nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. In Österreich sind momentan mehr als 1,8 Millionen Menschen ohne Job oder in Kurzarbeit. Derzeit sollen Gespräche über eine Verlängerung der Kurzarbeit mit Sozialpartnern, Bundesländern sowie Wirtschaftsforschern laufen. Vizekanzler Kogler (Grüne) und Gesundheitsminister Anschober (Grüne) gaben am Dienstag grünes Licht für einen Neustart der Fußball-Bundesliga. Die Bundesliga kann ab Anfang Juni ohne Zuschauer fortgesetzt werden. In Österreich konnten bisher 15.921 Infektionen mit dem Corona-Virus nachgewiesen werden. Aktuell gelten 1.190 Personen als erkrankt (Stand 12.00 Uhr).

Wir, die Regionalmedien Austria, versuchen an dieser Stelle objektiv und unaufgeregt über den aktuellen Status Quo zum Corona-Virus in Österreich zu berichten. Haben Sie allgemeine Fragen, rufen Sie die Informations-Hotline an unter 0800 555 621. Bei Verdacht auf eine Infektion wählen Sie die Hotline 1450. Hier geht's zu den aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums.



Pressekonferenz "Corona-Unterstützungspakete"

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) werden heute bei einer Pressekonferenz (9.30 Uhr) über "Corona-Unterstützungspakete" informieren.

Anschober: kleine und mittelgroße Theater könnten Ende Mai öffnen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) stellte in einem Interview auf oe24 die Öffnung von kleinen und mittleren Theatern Ende Mai in Aussicht. "Ich kann schon jetzt bis zum 29. Mai einen zweiten größeren Schritt ankündigen, wo es um Kulturveranstaltungen geht, etwa kleine und mittlere Theateraufführungen und ähnliches mehr. Auch das sollte wieder möglich werden. Auch hier unter geschützten Rahmenbedingungen", so der Gesundheitsminister.

Ministerin Köstinger zu den Grenzöffnungen

Laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) soll es bereits ab 15. Mai Erleichterungen bei den Grenzkontrollen geben, etwa für Geschäftsreisen und Familienbesuche. Ab 15. Juni soll dann eine generelle Grenzöffnung folgen, wenn die Infektionslage dies erlaube. Im Ö1-"Morgenjournal" sagte die Ministerin, dass Grenzöffnungen zu Nachbarstaaten vorrangig seien. Österreich bemühe sich Einreisemöglichkeiten für Touristen aus Deutschland so rasch wie möglich wieder zu gewährleisten.



Nationalrat setzt Gesetze durch

Der Nationalrat wird am Mittwoch die vom Bundesrat beeinspruchten Corona-Gesetze durchsetzen. Die vier Gesetzesvorlagen sollen mit Hilfe eines Beharrungsbeschlusses in Kraft gesetzt werden. Größter Streitpunkt sind die Änderungen beim Epidemiengesetz. Mit der Novelle können fortan Rahmenbedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen gesetzt werden.

Grenzöffnung: Deutsch-österreichische öffnet ab 15. Juni offen

Die aufgrund der Corona-Krise geschlossenen Grenzen zwischen Deutschland und Österreich sollen am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Schon ab Freitag soll es nur noch Stichproben bei den Kontrollen geben, so das Bundeskanzleramt. Einige kleine Grenzübergänge an den Grenzen zwischen Bayern und Österreich sollen bereits am Mittwochmorgen für Berufspendler, Anrainer und Landwirte geöffnet haben.