Die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer wurde Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt angegriffen.

ÖSTERREICH. Wie ein Sprecher Maurers schilderte, wurde sie zunächst von einem Mann angesprochen, der ihr dann ein Glas ins Gesicht geschlagen hat. Die Klubobfrau wurde dabei nicht verletzt. Die Polizei war sofort zur Stelle und konnte den Angreifer stellen. Die Exekutive ermittelt wegen versuchter Körperverletzung, die Einvernahme lief am Donnerstagabend noch, hieß es auf APA-Anfrage. Dabei soll es sich um einen Gegner der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung handeln.

Keinen Personenschutz

Laut einem Bericht der Zeitung "Heute" hatte sich die Politikerin in einem Gastgarten aufgehalten. Maurer erstattete Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. Personenschutz - wie einige andere Spitzenpolitiker - hatte die Klubchefin keinen.

In einem Gastgarten soll Maurer attackiert worden sein.

Foto: Olaf Wandruschka - stock.adobe.com

hochgeladen von Daniel Polsinger

Personenschützer waren zuletzt häufiger in den Medien. So haben Corbra-Beamte, die Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bewachen, wie berichtet kurz nach Dienstschluss mit ihrem Dienstfahrzeug alkoholisiert einen Unfall gebaut. Der Aufprall an ein parkendes Auto soll heftig gewesen sein. Die Affäre weitete sich durch eine parlamentarische Anfrage der SPÖ aus. Deren Sicherheitssprecher brachte die Anfrage ein und zitiert darin aus Anschuldigungen eines angeblichen Cobra-Beamten, der anonym bleibt. Der Beamte wirft der Familie des Kanzlers vor, die Personenschützer für persönliche Botengänge oder als "Kindersitter" benutzt zu haben.

Kogler-Chauffeur baut Crash beim Einparken

Auch der Chauffeur von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verursachte einen Parkschaden mit dem Dienstwagen. Dieser war vor zwei Wochen in einem Parkhaus in ein stehendes Fahrzeug geraten und hatte erheblichen Schaden verursacht. Allerdings war der Mann nüchtern und hat auch sofort die Polizei angerufen, die den Vorfall entsprechend protokollierte. Der Vizekanzler war nicht an Bord.



