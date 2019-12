Lange sah es so aus, als ob die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen einen positiven Ausgang haben werden. Jedoch fielen bereits erste kritische Stimmen von Seiten grüner Funktionären in Zusammenhang mit der Vorgehensweise der Parteispitze.

ÖSTERREICH. Doch genau diese Versammlung muss Werner Kogler am Samstag (4. Jänner) von seinem ausverhandelten Regierungsprogramm überzeugen. Denn der Bundeskongress muss zwingend dem Koalitionspakt und der Ministerliste zustimmen, ehe die Partei in eine Koalitionsregierung eintreten darf. Darüber hinaus hat Kogler laut Informationen aus seinem näherem Umfeld großen Respekt vor dieser Versammlung. Mit einem schwachen Zusage würde er nur Unruhe in die neue Regierung bringen.

Zum einen stören sich manche Mitglieder des Bundeskongresses an der in letzter Minute verschickten Einladung, die auch formale Fehler enthält. In der Regel muss eine solche Einladung mindestens eine Woche vor der Versammlung verschickt werden. Die Parteizentrale betrachtet aber die Siebentagefrist nicht als minutengenaue Richtlinie. Bei den meisten landete die Einladung kurz vor Mitternacht am 28.12. in ihrem Postfach, manche erhielten sie erst nach Mitternacht.

Zum anderen äußerten sich einige Abgeordnete aus unterschiedlichen Bundesländern zu der überstürzt handelnden Parteispitze. Es werden keine Inhalte offiziell den Funktionären zugespielt. Sie befürchten, dass sie für das genaue Studieren des Koalitionspaktes und für eine pflichtbewusste Entscheidung nicht ausreichend Zeit haben werden.

"Kein Grund zum Hudeln"

Aber auch die Ressortaufteilung, wonach sich die ÖVP das Innen, und Verteidigungsministerium geschnappt hat, sorgt für Unbehagen innerhalb der Öko-Partei. Einer der Gründe, warum jetzt plötzlich auch die Grünen das Tempo erhöhen, sei sicher dem Jahreswechsel geschuldet laut Insidern. Man möchte gerne ins neue Jahr mit einer Regierung starten. Zudem verkündete die Übergangsregierung, sie werde diesen Betrieb nicht mehr länger so aufrechterhalten können.

