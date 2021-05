Mit den Stimmen von ÖVP, Grüne, SPÖ und Neos nickte der Bundesrat nun den "Grünen Pass" ab. Somit können die neuen Zertifikate für Geimpfte, Getestete und Genesene bald starten.

ÖSTERREICH. Der Bundesrat hat am Donnerstag mit einer Mehrheit jene die Änderungen des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes beschlossen, welche die gesetzliche Grundlage des "Grünen Passes" bilden. Der Nachweis, dass eines der "Drei G" (also geimpft, getestet oder genesen) gegeben ist, kann damit künftig via QR-Code erfolgen. Dabei gelten auch Ausdrucke, die gratis angefordert werden können.

Alle drei Zertifikate werden als Eintrittsnachweise für Gastronomie, Hotelliere, Theater und mehr anerkannt. Die Regelungen stehen in engem Zusammenhang mit dem auf EU-Ebene geplanten "digitalen Covid-19-Zertifikat", auf das sich das Europäische Parlament und der Rat erst kürzlich geeinigt haben. Die grenzübergreifende Lösung soll im Juli kommen.

Auch Ausdruck gilt

Ausstellung und Bereitstellung der Zertifikate auf nationaler Ebene erfolgt über ein elektronisches Service (EPI-Service), das EU-kompatibel sein soll. Geregelt ist nun auch, welche Daten in den einzelnen Nachweisen enthalten sein müssen. Die Gültigkeitsdauer der Test-, Genesungs- und Impfzertifikate wird per Verordnung festgelegt, um rascher reagieren zu können.

Bürger können auf ihre Nachweise entweder über das ELGA-Portal zugreifen oder sich kostenlos Zertifikate bei Gemeinden, Bezirksverwaltungsbehörden, Ärzten, Apotheken, Impfstellen oder der ELGA-Ombudsstelle ausdrucken lassen.

FPÖ lehnt ab

ÖVP, Grüne, SPÖ und Neos stimmten wie bereits im Nationalrat dem "Grünen Pass" zu, nur die FPÖ legte sich quer. Der steirische FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner sagte etwa, dass die "neue Normalität" Überwachungsstaat, Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte und Spaltung der Gesellschaft, bedeute.

Laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sollte bis Ende Juni in Österreich die Marke von 40 Prozent Vollimmunisierten durch Impfung erreicht werden. Rechne man die Teilgeimpften und die Genesenen ein und betrachte die Inzidenzzahlen, ergebe sich eine gute Prognose dafür, dass trotz Öffnung die Pandemie weiterhin im Griff behalten werden könne.

