Die derzeitigen Corona-Verordnung läuft am Samstag aus. Der Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wird dementsprechend noch diese Woche eine neue Verordnung vorlegen. Mit weiteren Lockerungen ist zu rechnen. Der Handel geht von einem Ende der Maskenpflicht aus.

ÖSTERREICH. Die Anzahl der Corona-Infektionen sind weiterhin rückläufig. Mit den sinkenden Zahlen werden auch die Forderungen nach weitreichenden Öffnungsschritten lauter. So fordert der Handelsverband ein Ende der Maskenpflicht im Handel – sowohl für alle Kundinnen und Kunden sowie für die Beschäftigten. Auch wenn die Zeichen auf Öffnung stehen, ist das Masken-Aus im Handel aber noch nicht fix. Die neue Verordnung lässt auf sich warten, soll aber spätestens am Donnerstag vorgelegt werden.

Handel für Lockerungen

Die Gesundheit der Bevölkerung stehe für den österreichischen Handel an erster Stelle, stationäre Geschäfte würden allerdings nicht zu den Orten gehören, die mit einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden sind, so der Handelsverband. Geht es nach der Branchenvertretung, soll es dementsprechend spätestens ab Ostern ein Ende der Maskenpflicht im Handel für alle geben – auch für die Beschäftigten.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Willi geht aufgrund der momentanen Lage jedenfalls nicht von einer Verlängerung der Maßnahme aus. Fast alle europäischen Länder hätten die Maskenpflicht in den Geschäften bereits aufgehoben, so Willi. Nun sei es auch in Österreich Zeit für das Aus der Maske im Handel.

"Am 16. April läuft bekanntlich auch hierzulande die Verordnung betreffend der Maskenpflicht aus. Angesichts der virologischen Lage und der täglich sinkenden Fallzahlen gehen wir fix davon aus, dass sie zumindest für den Handel nicht mehr verlängert wird."

Der Handelsverband-Geschäftsführer fordert ein Ende der Maske auch im Lebensmittelhandel sowie einen Masterplan für den Herbst.

Masken-Aus auch im Lebensmittelhandel

Auch das Personal im Lebensmittelhandel habe sich nach 24 Monaten Maskenpflicht Lockerungen verdient, betont der Handelsverband und plädiert für weniger Zwang und stattdessen eine stärkere gegenseitige Rücksichtnahme und Eigenverantwortung: Das habe sich in vielen Ländern gut bewährt, erklärt Willi. "In Deutschland tragen beispielsweise rund drei Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin Maske beim Einkaufen, obwohl dies nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist. Selbstverständlich können auch die Beschäftigten im Lebensmittelhandel weiterhin freiwillig Maske tragen, aber sie sollen nicht mehr gesetzlich dazu gezwungen werden", betont der Branchenvertreter.

Von der Politik wünscht sich der österreichische Handel, dass es nach Ostern einheitliche Regeln für das ganze Land gibt. Ein rechtlicher Fleckerlteppich, der ständig neu und oft willkürlich zusammengesetzt werde, verwirre die Konsumentinnen und Konsumenten lediglich.

Schon bald könnte die Maskenpflicht in den Geschäften fallen.

Masterplan für Herbst gefordert

Während Lockerungen mit Ostern wahrscheinlich sind, richtet der Handel bereits jetzt einen Appell für den Herbst an die Bundesregierung: "Es braucht jetzt den Startschuss für die Vorbereitungen, um möglichst krisenresilient durch den Herbst und Winter zu kommen", so der Handelssprecher. Es müsse ein konkreter Corona-Masterplan, der je nach Lage Stufenweise umgesetzt werden kann, entwickeln werden. Keinesfalls dürfe sich das Zuwarten vom Sommer 2020 und 2021 wiederholen. "Planung und Transparenz ergeben Sicherheit und Zuversicht für alle", sagt Willi.

