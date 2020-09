Am Donnerstag wird die Regierung das angekündigte Gesetz gegen Hass im Netz vorstellen.

ÖSTERREICH. Bereits am Mittwoch wurde in der Datenbank der Europäischen Kommission eine Vorabmeldung des Gesetzes inklusive dem Entwurfstext gefunden. Am Donnerstag werden Justizministerin Alma Zadic (Grüne), Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) konkrete Inhalte präsentieren.

Edtstadler zufolge sei der Text ein "großer Entwurf", weil Plattformen endlich in die Verantwortung genommen würden. Neben der "Plattformverantwortlichkeit" wurden auch die "zivil- und strafrechtlichen Verschärfungen und auch Mediengesetzänderungen" ins Paket aufgenommen. Teile des Pakets waren im Wesentlichen aus dem Regierungsprogramm bekannt. Es fehlten aber einige wichtige Details. Das Paket hätte ursprünglich Ende Juli kommen sollen. Doch ÖVP und Grüne waren sich beim Informationsfreiheitsgesetz, das eine Reform des Amtsgeheimnis impliziert, nicht einig.