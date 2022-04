Der Nationalrat hat am Dienstag die Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) im Verkehrsausschuss beschlossen. Diese sieht höhere Strafen für Verkehrsrowdys und schnellere Kennzeichen- und Autoschlüsselabnahmen vor. Kärnten, Salzburg und Wien hatten zuvor bereits die Gründung einer länderübergreifenden "Taskforce Raser" angekündigt.

ÖSTERREICH. Mit der Novelle können die Behörden künftig rücksichtslose Rowdys aus der illegalen Tuning-Szene leichter, rascher und auch höher für ihr Fehlverhalten bestrafen, da eine generelle Verdopplung des KFG-Strafrahmens diesen auf 10.000 Euro erhöht.

Mindeststrafe wird 300 Euro betragen

Mit dem heutigen Beschluss wurden nicht nur höhere Mindeststrafen verankert, zudem habe man dafür gesorgt, „dass bei schweren Vergehen an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen werden können. Denn gerade im Verkehr müssen sich alle an unsere gemeinsamen Regeln halten“, wurde Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einem Statement zitiert.

Das gilt etwa bei illegalen Umbauten, zudem ist eine Mindeststrafe von 300 Euro für solche Delikte vorgesehen, dieser Betrag kann als Organstrafe auch sofort eingehoben werden. Nach Beschluss im Nationalrat und Bundesrat kann die KFG-Novelle voraussichtlich noch im Mai in Kraft treten. Ein weiteres Paket könnte bald folgen.

Bundesländer gründen Taskforce gegen Raser

Zuvor hatten am Dienstag Wien, Salzburg und Kärnten eine gemeinsame Task Force im Kampf gegen Straßenrowdys angekündigt. Gefordert wurden Strafen, die bis zu einer Beschlagnahme des Fahrzeuges führen sollen. Diese Maßnahme würde den Betroffenen "am meisten wehtun", erklärte die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Wer mit mehr als 100 km/h durch Ortsgebiete fahre, solle künftig mit der Beschlagnahme des Fahrzeuges rechnen müssen: "Das trifft diese Menschen am meisten. Sie investieren sehr viel Geld und Zeit in das Aufmotzen ihrer Fahrzeuge“, so Sima. Die Bevölkerung werde nicht nur durch illegale Straßenrennen mit Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h mitten im Ortsgebiet gefährdet, sondern sei auch einer massiven Lärmbelästigung ausgesetzt.

Kärnten will mehr Handhabe gegen Exzesse

In Kärnten habe, wie Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) erklärte, insbesondere mit illegalen Tuning-Treffen zu kämpfen. Dabei gehe es längst nicht mehr um das alljährliche GTI-Treffen, sondern um ein durchgängiges Phänomen. "Kärnten kämpft seit vielen Jahren, um mehr Handhabe gegen diese Exzesse bei illegale Autotuning-Treffen zu erreichen", so Schuschnig. Mit der Novelle des Kraftfahrgesetzes konnten zwar ein erster Schritte erreicht werden, wie beispielsweise die kurzfristige Stilllegung von Autos durch die Exekutive für 72 Stunden. Es brauche aber weitere Sanktionen. Der Verkehrslandesrat forderte etwa ein österreichweit einheitliches Strafregister.

Die Bundesländer sagen Rasern den Kampf an und fordern künftig Strafen bis hin zur Beschlagnahme des Fahrzeuges.

„Wir haben in Österreich rund 350 Verkehrstote im Jahr. Wir sind da in Richtung der Länder Südosteuropas unterwegs. Wir haben dringenden Aufholbedarf, um das zu verbessern. Wir brauchen dazu ordentliche Gesetze und einen Schulterschluss bei den Beweisführungen“, betonte auch Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Die Mindeststrafe und die Führerscheinentzugsdauer müssten auch bei Drogendelikten erhöht werden.

