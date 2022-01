Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) stand am Sonntagabend in der "ZIB2" Rede und Antwort zur Impfpflicht.

ÖSTERREICH. Am Sonntag hat die Bundesregierung den fertigen Gesetzesentwurf der geplanten allgemeinen Coronavirus-Impfpflicht präsentiert. Die Pflicht zum Stich gilt erst ab 18, gestraft wird erst ab 16. März. Warum hat man bereits eine Woche nach Ende der Begutachtungsfrist den Gesetzesentwurf fertig? Das sei nicht der Fall, so der Kanzler. Bereits im November war die Entscheidung dafür gefallen und damals wurde kritisiert, warum das so lange dauere. „Wir machen die Impfpflicht nicht wegen einer Variante, sondern wegen des Coronavirus.“ Die Impfpflicht sei wichtig, weil die Impfung „schützt und nützt“. Seine eigene Infektion zeige, dass die Impfung schütze, er habe einen mildern Verlauf durchlebt, erinnerte Nehammer.

"Bedenken der Menschen ernst genommen"

Bereits während der Begutachtungsfrist seien eingegangene Einsprüche im Entwurf eingearbeitet worden und man habe einen "intensiven Dialog mit der SPÖ und NEOS" geführt. Nehammer führte als Beispiel die Entscheidung an, dass doch erst ab 18 Jahren die Impfpflicht gilt. Österreich ist das einzige EU-Land, das eine Impfpflicht für alle einführt und nicht nur für bestimmte Berufsgruppen, weil "es jetzt darum geht, eine flächendeckende Durchimpfung zu erreichen. Nur dann können wir verhindern, dass unsere Freiheit weiter beschränkt wird.“

Die Regierung präsentierte am Sonntag die finalen Eckdaten der Impfpflicht.

"Impfpflicht wird vor VfGh halten"

Nehammer geht davon aus, dass das Impfpflicht-Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof besteht, garantieren könne er das aber nicht. „Ich kann aber garantieren, dass alle, die daran beteiligt waren, nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet haben.“ Gecko werde die Impfpflicht laufend evaluieren. "Es soll kein Drüberfahren sein, sondern ein Mitnehmen, dass wir gemeinsam unsere Freiheiten wieder bekommen", sagte der Kanzler weiter.

Da die Strafen von 600 Euro beziehungsweise 3.600 Euro für 99 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ein hoher Betrag seien, rechnet er nicht mit einem Freikaufen.

An 3-G am Arbeitsplatz wolle er trotz der Impfpflicht festhalten, bekräftige Nehammer. Es gehe um Verhältnismäßigkeit, damit die kritische Infrastruktur und auch „das Leben an sich“ nicht gefährdet ist.

"Leute wollen harte und redliche Arbeit sehen"

Zu den Turbulenzen der ÖVP im letzten Herbst sagte Nehammer in seiner Funktion als Bundesparteiobmann: „Das wichtigste, was die Leute jetzt sehen wollen, ist harte und redliche Arbeit. Die Regierung, die Volkspartei nimmt es ernst. Und das kann ich bestätigen, das tun wir“, beteuerte Nehammer. Im Zusammenhang mit der ÖVP-Inseratenaffäre wehre er sich aber gegen Pauschalverdächtigungen. Auf die Frage ob Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Auskunftsperson vor dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehen wird, meinte Nehammer, er werde ihm sicher „keine Ratschläge“ erteilen. „Das braucht er gar nicht, er kennt seine Verpflichtungen und wird sich richtig verhalten.“

