Nicht nur die ökosoziale Steuerreform und die Impfpflicht prägen die Änderungen für das Jahr 2022.

ÖSTERREICH. Die ökosoziale Steuerreform sieht eine Umverteilung von Geldern aus Strafen für umweltschädlichem Verhalten zugunsten steuerlichen Begünstigungen vor. Die Reform wird nicht die letzte Maßnahme sein, die Österreich zur Erreichung der Klimaziele trifft.

Batterieverordnung: Ausländische Onlineshops und Versandhändler müssen ab 1. Jänner einen entsprechenden Bevollmächtigten mit Sitz in Österreich einsetzen, um weiterhin Ihre Produkte rechtssicher in Österreich verkaufen zu dürfen.

Bio: Ab 1. Jänner gilt europaweit eine neue Verordnung für die Haltung von Tieren, etwa strengere Einfuhrvorschriften und Haltungsbedingungen von Geflügel und Schweinen. Bei Pflanzen können neue Produkte bio-zertifiziert werden, für Aromen kommen strengere Vorschriften.



CO2-Bepreisung: Ab Mitte 2022 wird ein CO2-Preis eingeführt. Dieser soll zunächst 30 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent betragen. Für besonders hart betroffene Unternehmen ist eine Härtefallregelung geplant.

E-Rezept: Das neue, fälschungssichere E-Rezept soll ab der ersten Jahreshälfte 2022 in der Ordination erstellt und im E-Card-System gespeichert werden. Mittels QR-Code, der am Handy abrufbar sein soll, kann der Apotheker das E-Rezept auslesen und das gewünschte Medikament ausgeben. Versicherten ohne Handy kann das neue E-Rezept ausgedruckt werden. Mehr dazu hier.



Familien: Ab Juli wird der Familienbonus Plus von bisher 1.500 Euro auf 1.750 Euro pro Kind und Jahr erhöht, ab 2023 auf 2.000 Euro. Voraussetzung: Lohn- bzw. Einkommensteuernachweis, Anspruch auf Familienbeihilfe. Für Kinder ab 18 Jahren erhöht sich der Bonus von 500 auf 650 Euro jährlich. Für Alleinerzieher unter einer bestimmten Einkommensgrenze: Erhöhung des Kindermehrbetrags von 250 auf 450 Euro jährlich (2022 sind es 100 Euro, ab 2023 dann 200 Euro mehr).

Förderungen: Steuerliche Förderung für den Austausch fossiler Heizungssysteme und thermische Sanierung von Gebäuden ab 1. Juli, "Sauber Heizen- Offensive" (Erhöhung der Mittel der Förderaktion „Raus aus Öl und Gas“), Direktförderung für den Austausch fossiler Heizungssysteme in einkommensschwachen Haushalten. thermisch-energetische Sanierung mehrgeschossiger Wohnbauten, Förderung energieautarker Bauernhöfe.

Frühstarterbonus: Aus der "Abschlagsfreiheit" bei vorzeitigen Alterspensionen wird der Frühstarterbonus: Maximal 60 Euro höhere Pension für jene, die zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr und mindestens 25 Jahre gearbeitet haben.

Impfpflicht: Ab 1. Februar gilt die Corona-Impfpflicht ab 14 Jahren. Ausnahmen: Schwangere, Genesene ab 180 Tagen nach positivem Test, sowie Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, mit ärztlichem Attest. Verweigerern drohen Strafen bis zu 3.600 Euro.

Integrationsmaßnahmen: Die verpflichtenden Werte- und Orientierungskurse des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) werden österreichweit ab 1. Jänner von acht auf 24 Stunden ausgeweitet. Zusätzliche Schwerpunkte werden zu "Gesellschaftliche Integration" und, gemeinsam mit dem Roten Kreuz, zu "Ehrenamt" gesetzt.

Klimabonus: Auszahlung eines Regionalausgleichs (100 bis 200 Euro) je nach lokal verfügbarer Infrastruktur und Anbindung an Öffis als Kompensation der finanziellen Mehrbelastungen, die sich aus der CO2-Bepreisung ergeben. Kinderzuschlag je nach Region von bis zu 50 Prozent, max. 100 Euro pro Kind. Inkrafttreten ist offen.

Krankenversicherung: Die Beiträge von Versicherten mit niedrigen und mittleren Einkommen (bis zu einem monatlichen Bruttobezug von 2.500, bei Pensionisten bis 2.200 Euro) werden ab 1.7.2022 um bis zu 1,7 Prozent gesenkt.

Lohn- und Einkommenssteuer: Bei der Lohn- und Einkommenssteuer etwa wird die zweite Tarifstufe (Einkommen zwischen 18.000 und 31.000 Euro) ab 1. Juli 2022 von 35 Prozent auf 30 Prozent gesenkt. Jahreseinkommen bis 11.000 Euro bleiben steuerfrei, bis 18.000 Euro bleibt der Steuersatz bei 20 Prozent. Geringverdienern und Unselbstständigen bleiben mittels Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag statt 400 Euro dann 650 Euro, Pensionisten 550 statt 300 Euro.

Mitarbeitergewinnbeteiligung: Schaffung einer abgabenrechtlichen Begünstigung für Mitarbeitergewinnbeteiligungen bis zu 3.000 Euro.

NoVa: Aufgrund coronabedingter Verzögerungen in den Lieferketten der Autoindustrie wurde die Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für bereits bestellte Nutzfahrzeuge erst im Mai 2022 fällig.

Physiotherapie: Physiotherapie wird in ganz Österreich auf Kassenkosten verfügbar sein. Der Tarif pro Behandlungsstunde wird mit 60 Euro für alle Physiotherapeuten mit eigener Praxis vereinbart.

Sterbehilfe: Für Beihilfe zum Suizid kann man ab 2022 eine Sterbeverfügung errichten – ähnlich der Patientenverfügung ("Sterbeverfügungsgesetz“) . Der Zugang ist auf dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Personen beschränkt. Explizit ausgeschlossen sind Minderjährige. In Apotheken wird ein letales Präparat erhältlich sein.

