Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will zwar das Demonstrationsrecht nicht einschränken, jedoch für gefährdete Gesundheitseinrichtungen mehr Schutz bieten. Im Interview mit der APA denkt der Minister diesbezüglich Schutzzonen an.

ÖSTERREICH. Heute Mittwoch wird es eine erste Online-Konferenz mit Spitals- und Gesundheitsverantwortlichen aus ganz Österreich geben, um das Thema entsprechend zu analysieren.

Demos: Karner kündigt Schwerpunktkontrollen an

"Sehr, sehr wachsam" sein will der Minister, was das Rekrutieren von Sympathisanten durch die rechtsradikale Szene im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Corona-Politik angeht, so Karner gegenüber der APA. Ob es zu Silvester die angekündigten Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Gegner geben wird, um die Sperrstunde quasi zu unterlaufen, ist noch nicht klar. Hier müsse man die gesetzliche Frist für eine Versammlungsanzeige abwarten, die 48 Stunden betrage. Karner dazu: „Nicht alles, was erlaubt ist, muss vernünftig und gescheit sein.“

Für Silvester appelliert der Innenminister an die Menschen daheim zu feiern. Bezüglich der Einhaltung der Regeln und angekündigter Demos kündigt er Schwerpunktkontrollen der Polizei an.

Mehr Geld für Unterbringung von Flüchtlingen

Im Asylbereich will der Minister den bisherigen Kurs fortsetzen, die Bundesländer dürften aber höhere Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen erhalten.

Karner will eine noch striktere Trennung zwischen Asyl und legaler Zuwanderung. Für letztere waren über die Niederlassungsverordnung gut 6.000 Quotenplätze für 2022 festgelegt worden. Auf der anderen Seite sind die Flüchtlingszahlen heuer deutlich gestiegen, wie der Innenminister bestätigt.

Karner plant außerdem, die bereits von seinem Amtsvorgänger angekündigten Umstrukturierungen im Ministerium umsetzen. Das betrifft etwa eine Änderung der Geschäftseinteilung im Ministerium sowie eine Reform des Kriminaldiensts.

Polizei überwacht Umgang mit Pyrotechnik zu Silvester