Die nach Bekanntwerden der Korruptionsermittlungen gegen die ÖVP im Finanzministerium gestarteten internen Untersuchungen haben Unregelmäßigkeiten bestätigt. Der neue Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat das Ergebnis der Untersuchungen am Donnerstag präsentiert.

ÖSTERREICH. Kritik üben die Prüfer insbesondere an der Vergabe von Studien an die Meinungsforscherin Sabine Beinschab, aber auch an der Vergabe von Inseraten. "Das Bild ist nicht wirklich ein besonders rosiges", erklärte der Leiter der Revision, Hannes Schuh, vor Journalisten am Donnerstag. Eine Studie ist besonders auffällig. Negativ aufgefallen ist der internen Revision insbesondere eine Studie der Meinungsforscherin Sabine Beinschab zur "Wirtschafts- und Budgetpolitik". Diese wurde im September 2016 gestartet und hätte nur 34.680 Euro kosten sollen. Bezahlt wurden aber 155.940 Euro – bis Jänner 2018 neun zusätzliche Rechnungen gelegt wurden. Welchen Sinn die "Ergänzungsarbeiten" hatten, konnte die Revision nicht nachvollziehen. Der Auftrag weise ein "hohes Maß an Unregelmäßigkeit" auf, hießt es dazu im Bericht.

In keinem Fall Ausschreibung

Insgesamt wurden von der Revision 28 Studien überprüft, die von der Kommunikationsabteilung des Ministeriums in Auftrag gegeben wurden, davon 13 bei Beinschab. Mit dem Ergebnis: In keinem einzigen Fall gab es eine Ausschreibung, in 26 Fällen fehlten die Studienergebnisse im Akt, und in zwei Fällen waren die Studien auch auf Nachfrage nicht mehr aufzufinden. Dabei handelt es sich um zwei von Beinschab abgerechnete Studien zu den Themen „Nulldefizit“ und „Steuerentlastung“. Das Gesamtvolumen aller Studien beträgt laut Zahlung rund 1,2 Millionen Euro.

Unregelmäßigkeiten bei Inseraten

Unregelmäßigkeiten wurden auch bei den Inseraten der Kommunikationsabteilung in der Tageszeitung "Österreich" gefunden. Hier gab es ebenfalls Direktvergaben ohne Ausschreibung, obwohl Inseratenschaltungen eigentlich über die Bundesbeschaffung hätten erfolgen sollen. Außerdem ging die Initiative für die Schaltung von Inseraten laut Schuh stets von der Zeitung aus. Auch hier waren die Akten unvollständig.

Brunner will Inserate reduzieren

Der neue Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sieht ein "Strukturversagen", wie er Donnerstag vor Journalisten sagte. Er kündigte an, die Inserate des Ministeriums künftig reduzieren zu wollen. Die Untersuchungsergebnisse hätten "Defizite aufgezeigt, die dem Selbstbild einer modernen und effektiven Verwaltung entgegenstehen."

Das Finanzministerium überlegt nun jedenfalls, sich für die entstandenen Kosten schadlos zu halten, wie der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, sagte. Den Revisionsbericht hat er wie auch die Studien an die WKStA weitergeleitet.

Opposition fordert Aufklärung

Die SPÖ sah am Donnerstag im Ergebnis der Untersuchungen Vorarbeiten für den kommenden Untersuchungsausschuss geleistet: „Nachdem das Finanzministerium nur einen kleinen Teil des Untersuchungsgegenstandes beleuchtet hat, watet es schon hüfttief im Korruptionssumpf. Wir danken für diese wichtige Vorarbeit und erwarten schnellstmögliche Übermittlung des Berichts an den ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“, kommentierte Jan Krainer, SPÖ-Fraktionsvorsitzender im Untersuchungsausschuss per Aussendung. In dem Bericht offenbare sich schon ein erster Teil des korrupten politischen Systems, das die ÖVP eingezogen habe. "Wir werden dieses umfassend aufdecken“, betonte Krainer.

Für Christian Hafenecker (FPÖ) ist es immer offensichtlicher, warum Sebastian Kurz und Gernot Blümel vor rund zwei Wochen endgültig ihre Posten räumen mussten. „Die Faktenlast dafür, dass die türkise Familie unter Missbrauch von Steuergeldern, der Manipulation von Umfragen und deren Verbreitung durch Inseratenkorruption die Übernahme der ÖVP sowie der Republik durchgezogen hat, ist erdrückend“, erklärte er.

Für den stellvertretenden NEOS-Klubobmann Niki Scherak ist es "höchst an der Zeit, dass Sebastian Kurz und die ÖVP ihr Versprechen wahr machen und endlich dazu beitragen, dass diese massiven Korruptionsvorwürfe restlos aufgeklärt werden. Von Karl Nehammer erwarte ich mir, dass er die Verantwortung der ÖVP für all das erkennt und dass auch die Volkspartei jetzt zur Aufklärung dieser schwerwiegenden Vorwürfe beiträgt“, so Scherak.

Mehr zum Thema:

Beinschab beantragte Kronzeugenstatus

NEOS werfen ÖVP "strukturelle Korruption" vor