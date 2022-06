Der österreichische Bundeskanzler, Karl Nehammer (ÖVP) ist in Madrid, um am NATO-Gipfel teilzunehmen. Dort trifft er die Klitschko-Brüder, sowie den türkischen Präsidenten und betont Österreichs Neutralität.



ÖSTERREICH. Bundeskanzler Nehammer nimmt aktuell am NATO-Gipfel in Madrid teil. Das obwohl Österreich aufgrund seiner Neutralität kein Mitglied des Militärbunds ist. Bundeskanzler Karl Nehammer will das auch nicht ändern. Österreich sei und bleibe jedoch ein "verlässlicher Partner". Am Rande des Gipfels traf Nehammer die Klitschko-Brüder. Diesmal die Echten.

NATO-Beitritt kein Thema

Für Bundeskanzler Karl Nehammer stelle eine Mitgliedschaft "keine Variante des Denkens" dar. Das bestätigte der Kanzler am Rande des NATO-Gipfels in Madrid. Denn Österreich sei und bleibe neutral. Trotzdem sei eine Teilnahme Nehammers am Gipfel wichtig, da Österreichs bereits jetzt 400 Soldaten zu EU-Friedensmissionen, sowie 300 bei derartigen NATO-Einsätzen beisteuere.

Österreich sei trotz mangelndes NATO-Bündnis ein "verlässlicher Partner" in der Sicherheitspolitik, so Nehammer.

Treffen mit Klitschkos und Erdogan

Beim Treffen mit den Klitschko-Brüdern am Mittwochnachmittag sei es natürlich hauptsächlich um die Ukraine-Krise gegangen, erklärt Nehammers Büro. Der amtierende Bürgermeister Kiews, Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir hätten dem Kanzler über die derzeitige Lage berichtet. Am Sonntag seien wieder russische Raketen niedergegangen, ein Kindergarten sei getroffen worden, hieß es. „Der war aber zum Glück leer, weil Sonntag war“, erzählten die Klitschkos.

Auch ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan findet statt. „Wir dürfen nicht aufhören, für die Chance auf Frieden alles in unserer Macht Stehende zu tun. Es ist daher wichtig, dass der Istanbuler Prozess weiter fortgeführt wird“, betonte Nehammer. Erdogan - er hat zu beiden Ländern beste Kontakte - tritt im Russland-Ukraine-Konflikt als Vermittler auf.

Anfang August traf sich Bundeskanzler Karl Nehammer mit Selenskyi in Kiew.

Österreich will Fahrzeuge nach Kiew schicken

Geplant sei nun verstärkte humanitäre Hilfe seitens Österreich: Es mangele in Kiew vor allem an wichtigen Fahrzeugen: Rettungs- und Feuerwehrautos, aber auch etwa an Linienbussen, viele seien durch den dauerhaften Beschuss zerstört worden, hieß es. Möglich seien entsprechende Lieferungen.

Treffen mit weiteren bündnisfreien Staaten

Als nicht-Mitglied der NATO zählt Österreich als bündnisfreier Staat in Madrid. In der Europäischen Union zählen dazu nur noch Österreich, Zypern, Malta und Irland, sollte Schweden und Finland dem Bündnis beitreten. Diese Staaten wurden am Mittwochabend zu einem von Spaniens Premierminister Pedro Sánchez (Sozialisten/PSOE) initiierten "Euroatlantischen Abendessen" eingeladen, zu dem neben Vertretern der NATO-Länder auch bündnisfreie EU-Staaten geladen seien. Das interpretierte Nehammer als eine "neue Qualität" der Beziehungen und möglicherweise sogar "Zeitenwende" der Kooperation.

