Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist gegen eine Maskenpflicht in österreichischen Klassenzimmern. Schüler werden "in keiner Ampelphase" im Unterricht eine Maske tragen müssen, selbst wenn die Ampel im betreffenden Bezirk auf Rot stehe.



ÖSTERREICH. "Die Schule ist nicht der Ort der eruptiven Entstehung von Clustern", erklärte Faßmann in der ZIB2 am Sonntag. Am Montag wird Faßmann die offiziellen Corona-Virus-Regeln für das kommende Schuljahr bekanntgeben.

Zusätzliche Hygienemaßnahmen

Beim Betreten des Klassenzimmers und dort wo der notwendige Abstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes aber weiterhin verpflichtend. Zudem wird es zusätzliche Hygienemaßnahmen, wie etwa das Lüften des Klassenzimmers ab der Ampelfarbe Gelb geben. Kritiker bemängeln, dass die Ampelbestimmungen des Gesundheitsministeriums für den Schulbeginn zu spät kommen. Faßmann zeigt sich aber zuversichtlich und meint, dass sein Ressort die Schwellenwerte bereits vorher erfahren könnte.

Systematische Tests angekündigt

Sollten Schüler mit Fieber in die Schule kommen, werden diese in einen gesonderten Raum gebracht und die Gesundheitsbehörde verständigt. Lehrpersonal und Mitschüler, die an diesem Tag Kontakt mit dem Betreffenden hatten, sollen nur bei einem positiven Testergebnis in Quarantäne geschickt werden. Zudem soll es ein regelmäßiges, systematisches und flächendeckendes Monitoring der Corona-Virus-Infektionen per Gurgeltest geben. Diese sollen per Zufallsstichproben durchgeführt werden.

Keine flächendeckenden Schulschließungen mehr

"Flächige Schulschließungen soll es nicht mehr geben," versichert Faßmann. Einzelne Schulschließungen schließt der Bildungsminister aber nicht aus. Diese könnte es geben, wenn sich Infektionsfälle nicht genau identifizieren, isolieren und zurückverfolgen lassen. Auch für Eltern, die gegebenenfalls zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssen, soll es neue Lösungen geben. Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) arbeitet derzeit an einer Verlängerung der Sonderurlaubsregelung die Ende September ausläuft, so Faßmann.