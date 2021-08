Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) musste in den vergangenen Tagen zum zweiten Mal in diesem Sommer pausieren. Nun spricht der Regierungschef über seine Sommergrippe.

ÖSTERREICH. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laborierte Anfang der Woche wiederholt an einer Sommergrippe. Zuletzt hatte es noch ausgesehen, als sei er genesen. Am Mittwoch hatte der Regierungschef noch am Sommerministerrat der Regierung in Schloss Reichenau an der Rax (NÖ) teilgenommen, doch dann kam der Rückfall. Kurz musste seinen Auftritt bei den Sommergesprächen des TV-Senders Puls 24 absagen. Ende August soll der Termin nachgeholt werden.

Kein Corona

Am Dienstagabend meldete sich Kurz via Facebook zu Wort und gab seine Genesung bekannt. "Herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche, die mich die letzten Tage erreicht haben", schrieb er. "Es ist nichts Ernstes. Ich hatte eine Sommergrippe und vor allem keine Stimme (kein Corona) und bin seit heute wieder gesund."

Die Sommergrippe hatte bereits verhindert, dass Kurz seinen Gast, EU-Chefin Ursula von der Leyen, bei den Salzburger Festspielen empfängt. Er musste sich von Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) vertreten lassen.

