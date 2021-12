FPÖ-Chef Herbert Kickl stellte in der "ZiB2" am Dienstagabend erneut die Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfung infrage und sprach sich erneut gegen die Impfpflicht aus. Außerdem plädierte Kickl erneut und entgegen wissenschaftlicher Evidenz für den Einsatz des Entwurmungsmittels Ivermectin bei Covid-19-Infektionen. Den Medien war er vor "Pferdewurm-Propaganda" zu betreiben.

ÖSTERREICH. Am Dienstagabend lieferten sich der FPÖ-Chef und der ORF-Moderator ein Wortgefecht in der "ZiB2". Kickl stellte erneut die Wirkung der Corona-Impfung infrage und sprach sich gegen die Impfpflicht aus. Thür konfrontierte Kickl daraufhin damit, dass die FPÖ in der Vergangenheit selbst eine Impfpflicht gefordert habe. Damals wollte man sogar die Auszahlung von Sozialleistungen an den Impfstatus koppeln. "Da hauen Sie Kraut und Rüben durcheinander, aber das bin ich ja gewohnt, alles andere hätte mich überrascht", schnauzte Kickl.

Kickl: "Schlechte Impfung"



Damals wäre es um ganz andere Impfungen gegangen. "Die sind nicht vergleichbar", verteidigte sich der FPÖ-Chef. Es stelle sich nämlich die Frage, "mit welchem Impfstoff man es zu tun habe", so Kickl weiter. Im Falle der gegen das Corona-Virus eingesetzten Vakzine, sprach der Politiker sogar von einer "schlechten Impfung". Zahlreiche Mediziner und Studien kämen zu dem Ergebnis, dass die "Impfung wirkt, aber nicht gut genug". Thür konterte, dass von einer Million vollständig Geimpften nur 13 auf der Intensivstation landen, von nicht vollständig Geimpften aber 108. "Aber sie wirkt nicht so, dass sie der Gamechanger wäre", so der FPÖ-Chef. Mit dem "Weiterboostern" werde man nicht aus der Pandemie herauskommen. Auch der "Impfzwang" werde verfassungsrechtlich nicht halten, so Kickl.

"Pferdewurm-Propaganda": Kickl spricht sich erneut für Ivermectin aus

Kickl sprach sich außerdem, entgegen aller wissenschaftlicher Evidenz, einmal mehr für den Einsatz des Entwurmungsmittels Ivermectin bei Covid-19-Infektionen aus. Den Medien warf er vor eine "Pferdewurm-Propaganda" zu betreiben. Zuvor hatte die FPÖ-Ex-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein diese Empfehlung als "letztklassig" bezeichnet. Hier liege seine Parteikollegin "falsch" und sei "nicht umfassend informiert", so Kickl.

Zu günstig: Pharmaindustrie hat kein Interesse an Ivermectin

Laut aktuellem Wissensstand wird von einem Einsatz von Ivermectin bei CoV-Erkrankungen definitiv abgeraten, so der Einwand von ORF-Moderator Thür. Auch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) und die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) warnten vor einem solchen Einsatz. Der FPÖ-Chef schlug daraufhin vor, doch eine Studie in Österreich zu machen. Die Pharmaindustrie habe nur kein Interesse an Ivermectin, "da es ein relativ günstiges Medikament ist", so der FPÖ-Chef.

Antisemitismus bei Corona-Demonstrationen

Angesprochen auf etwaigen Antisemitismus bei Corona-Demonstrationen und Menschen, die mit "Judensternen" auf die Straße gehen, rechtfertigt Kickl: "Wenn auf der Demo Menschen mit der israelischen Flagge herumgehen, dann verherrlichen sie nicht den Nationalsozialismus, sondern bringen die Kritik an der Sündenbock-Politik zum Ausdruck." Zudem verstehe er nicht, warum Menschen, die für ihre Grundrechte einstehen, als Rechtsextreme bezeichnet werden und dementierte, dass es sich um eine Verharmlosung des Nationalsozialismus handle.

