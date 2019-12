Nach den Weihnachtsfeiertagen werden die Gespräche zur Regierungsbildung wohl am Freitag Nachmittag in die nächste Runde gehen. Dann trifft sich die sogenannte Steuerungsgruppe. Vor dem Beginn der Verhandlungen ist mit einem Statement der beiden Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) zu rechnen.

Dieses Treffen wird aller Voraussicht nach keine abschließende Runde darstellen, denn auch am Wochenende sind weitere Gespräche eingeplant. Einen formellen Abschluss der Verhandlungen wird es wohl erst im neuen Jahr geben.

Grünen brauchen Vorlauf

Bei den Grünen entscheidet der Bundeskongress über das Koalitionsabkommen. Aus diesem Grund benötigen die Grünen einen gewissen Vorlauf, denn dieser muss eine Woche vorher eingeladen werden um dies tun zu können. Peilte man das Wochenende vom 4. und 5. Jänner für eine solche Abstimmung an, dann sollte man noch vor dem Jahreswechsel weit genug sein um den Kongress einzuberufen.

Geht es nach Werner Koglers Traum soll Österreich vom Nachzügler zum Klimaschutzland Nummer Eins werden.

Keiner will sich auf Prognosen einlassen

Weder ÖVP noch Grüne wollen sich verständlicherweise derzeit auf Prognosen einlassen. Verhandlungen bis Mitte Jänner oder sogar noch später im Jahr können nicht ganz ausgeschlossen werden, gelten aber als eher unwahrscheinlich.

Qualität wichtiger als Eile

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) nimmt in puncto Koalitionsverhandlungen den Standpunkt ein, dass es ruhig länger dauern dürfe. Eine Koalition solle ja schließlich auch länger halten. Gegenüber der APA sagte Stelzer: "Allein schon an der Terminplanung sieht man, dass ernsthaft gearbeitet und gerungen wird, aber wenn es zu einem Ergebnis kommt, soll es auch so sein, dass es halten kann für einige Jahre".

Kurz und Kogler sehen überwindbare Hürden