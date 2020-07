Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) verteidigte die Kosten der nur schleppend angelaufenen, flächendeckend möglichen Corona-Tests im Tourismus. Die Kosten von 85 Euro seien angemessen.

ÖSTERREICH."Dieser Preis ist geprüft und angemessen", sagte sie der "Presse am Sonntag". In Bayern belaufen sich die Kosten für einen solchen Test aber nur auf 52 Euro. In Österreich sei aber die Abstrichnahme, Logistik und Befunderstellung inbegriffen, rechtfertigte Köstinger die Kosten.

200.000 Euro pro Woche

Die Beratungsfirma McKinsey sei nicht vom Bund beauftragt worden, betonte die Ministerin. Dementsprechend werde der Bund auch nicht die Kosten für die Tätigkeit der Firma tragen. McKinsey habe lediglich "in der Testphase vorab eine Arbeitsgemeinschaft von Laboren" beraten. Auch die Wirtschaftskammer ist dieser Ansicht und dementiert Geld an McKinsey zu zahlen. SPÖ und NEOS haben parlamentarische Anfragen zu der Causa angekündigt. Laut Kronen-Zeitung kosteten McKinseys Dienste rund 200.000 Euro pro Woche.

Kosten tragen die Steuerzahler

Im Mai hatte die Bundesregierung angekündigt, dass es ab Juli wöchentlich 65.000 Tests für Mitarbeiter im Tourismus geben werde. Tatsächlich sollen aber Mitte der Woche nur 24.000 Mitarbeiter zur Testung angemeldet worden sein. Nur 10.200 Abstriche sollen tatsächlich durchgeführt worden sein, berichten ORF und APA. Allerdings sei die Tendenz aber steigend, betonte das zuständige Ministerium. "Jetzt braucht es aber auch Betriebe, die ihre Mitarbeiter hinschicken", so Köstinger in der "Presse". Die Kosten für die Tests tragen die Steuerzahler.

