Das Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, dass mit Dienstagmitternacht die Einreise aus Kroatien und weiteren Ländern wieder ohne verpflichtende Quarantäne möglich ist.



ÖSTERREICH. Konkret fällt mit der aktuellen Novelle der Einreiseverordnung die Quarantäne für Kroatien, Schweden, Litauen, den Niederlanden und Zypern. Ab Dienstag Mitternacht wird die Einreise aus diesen Ländern mit 3-G-Nachweis - getestet, genesen, geimpft -, aber ohne verpflichtende Quarantäne möglich sein, erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in einer Aussendung am Montag.

Laut Novelle kommen wegen der Verbesserung der epidemiologischen Lage vor Ort sämtliche Länder, die derzeit auf Anlage B1 (Risikostaaten) angeführt sind, künftig auf Anlage A (Staaten mit geringem Infektionsgeschehen). Darunter fallen Kroatien, Litauen, Niederlande, Schweden und Zypern. Somit ist wieder jede Art der Einreise ist möglich, auch zu touristischen Zwecken.

Köstinger: "wichtiger Schritt" für Reisefreiheit

Zu den Staaten mit geringem Infektionsgeschehen zählen aktuell außerdem: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Fürstentum Lichtenstein, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweiz, Südkorea, Tschechische Republik, Ungarn und der Vatikan.

Angesichts der zuletzt verbesserten epidemiologischen Lage habe man diese Liste nun erweitern können, so Mückstein per Aussendung: „Ich glaube, das wird auch viele Österreicherinnen und Österreicher vor dem langen Wochenende freuen.“

"Das ist ein wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Reisefreiheit in Europa", erklärte auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nach einem Treffen mit der kroatischen Tourismusministerin Nikolina Brnjac am Montag in Wien laut Aussendung.

3-G-Nachweis bei Einreise nach Österreich

Bei einer Einreise nach Österreich aus Staaten mit geringem Infektionsgeschehen ist jede Art der Einreise – auch zu touristischen Zwecken – mit dem Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung (3-G-Regel) und ohne Quarantäne möglich. Als Impfnachweis gültig ist ein in deutscher oder englischer Sprache ausgestelltes Dokument (z. B. gelber Impfpass) über eine Impfung, die von der EMA zugelassen wurden oder den entsprechenden Prozess der WHO erfolgreich durchlaufen haben.

Kann kein 3-G-Nachweis vorgelegt werden, so ist unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden, ein Test nachzumachen. Grundsätzlich ist vor jeder Einreise eine elektronische Registrierung unter https://entry.ptc.gv.at/ notwendig. Diese darf frühestens 72 Stunden vor Einreise erfolgen, Pendlermüssen sie alle 28 Tage erneuern.

Slowenien lockert Einreisebestimmungen

Auch Slowenien hat mit einer am Sonntag in Kraft getretenen Änderung der Einreiseverordnung seine Einreisebestimmungen für Österreich gelockert. Für Einreisende aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Salzburg gibt es keinerlei Auflagen mehr. Beim Grenzübertritt muss aber ein Nachweis vorgelegt werden, dass sich der Einreisende zuvor mindestens fünf Tage lang in den genannten Bundesländern aufgehalten hat.

Weiterhin auf der "roten Liste" der Coronavirus-Inzidenzgebiete stehen Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg. Für Einreisende gilt damit eine verpflichtende zehntägige Quarantäne nach Einreise, die frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden darf, oder die Vorlage eines negativen PCR-Coronatests, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Ohne Quarantäne oder Test einreisen können Geimpfte. Für die in Österreich zugelassenen Impfstoffe bedeutet das: Mindestens sieben Tage nach der zweiten Dosis bei Biontech/Pfizer, mindestens 14 Tage nach der zweiten Dosis bei Moderna, mindestens 21 Tage nach der ersten Dosis Astrazeneca, und mindestens 14 Tage nach der Impfung Johnson&Johnson.

