Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält trotz der Korruptionsermittlungen gegen ihn und seine engsten Mitarbeiter an seinem Amt fest und strebt eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen an. Vor seinem Termin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstagnachmittag pochte er mehrfach auf die Unschuldsvermutung. Am Freitag wird es Gespräche mit allen Parlamentsparteien geben, kündigte das Büro von Grüne-Vizekanzler an.

ÖSTERREICH. "Wir stehen auch zu dieser Regierung, zum Regierungsprogramm", sagte er: "Wenn die Grünen also nicht mehr diese Zusammenarbeit fortsetzen wollen und sich andere Mehrheiten im Parlament suchen wollen, ist das zu akzeptieren. Wir stehen bereit, diese Zusammenarbeit fortzusetzen." Die ÖVP werde weiterhin alles für stabile Verhältnisse im Land tun.

Zudem thematisierte Kurz erneut die Anschuldigungen: "Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen, wenn Sie den Eindruck haben, es wird Ihnen etwas Falsches vorgeworfen oder unterstellt." Das sei sehr unangenehm, sagt Kurz. Gleichzeitig, "das ist das Positive dabei", wenn man sich sicher ist, dass die Anschuldigungen falsch sind, gebe das einem auch Kraft. Er werde sich gegen die Vorwürfe wehren mit allen rechtsstaatlichen und demokratischen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Die Unschuldsvermutung habe "stets für jeden gegolten", auch für seine Vorgänger und Landeshauptleute. "Bis vor wenigen Tagen war das eigentlich auch in Österreich Common Sense."

ÖVP-Regierungsbeteiligung nur mit Kurz

Weiterhin Deckung erhält der Kanzler von seinen ÖVP-Regierungsmitgliedern. "Eine ÖVP-Beteiligung in dieser Bundesregierung wird es ausschließlich mit Sebastian Kurz an der Spitze geben", stellten alle ÖVP-Regierungsmitglieder am Donnerstagnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung "aus tiefster demokratischer Überzeugung" klar. Denn Kurz wurde "in den Wahlen 2017 und 2019 zwei Mal von der österreichischen Bevölkerung mit großer Mehrheit gewählt und ist damit der demokratisch legitimierte Bundeskanzler unserer Republik". Damit gehen die Türkisen auf Konfrontationskurs mit dem Koalitionspartner. Teile von den Grünen haben zuvor anklingen lassen, eine Weiterführung der Koalition käme nur mit einem Kanzlerwechsel in Frage.

Die Landesobleute haben sich gemäß Informationen aus mehreren Landesorganisationen am Donnerstag zu einer Besprechung mit der Führungsspitze um Kanzler Kurz nach Wien begeben, berichtet die APA. Ob auch Vertreter der Bünde zugezogen werden, war unklar.

Zerbricht die türkis-grüne Koalition?

Gespräche mit allen Parteien am Freitag

"Die mit allen Parlamentsparteien geplanten Gespräche finden am Freitag statt. Diese wurden mit allen Klubobleuten akkordiert. Es freut mich, dass alle Parteien ohne Vorbehalte zu solchen Gesprächen bereit sind. Das ist ein wichtiges und gutes Zeichen," heißt es vonseiten des Büros des Vizekanzlers. Diesen Gesprächen werde er auch nicht vorgreifen, sagte Kogler. "In so einer Situation braucht es Augenhöhe, Respekt und Vertrauen." Kogler bedankt sich zudem bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen für das heutige Treffen und das "gute Gespräch".

Und für den kommenden Dienstag wird der Nationalrat aufgrund eines gemeinsamen Verlangens der drei Oppositionsparteien zu einer Sondersitzung zusammentreten. Die Sitzung wird um 10.00 Uhr eröffnet, um 13.00 Uhr soll die Debatte über die zu erwartende Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Sebastian Kurz beginnen.

Der ÖVP-Skandal - die Chronologie 6. Oktober: Hausdurchsuchungen in Kanzleramt und ÖVP-Zentrale *Brisante Chatprotokolle tauchen auf *Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Sebastian Kurz und insgesamt neun enge Mitarbeiter. Es gilt die Unschuldsvermutung *Die Vorwürfe lauten auf Verdacht der Untreue, Bestechlichkeit, Bestechung *Das Strafmaß beträgt bis zu 10 Jahre Haft7.Oktober: Grüne entziehen Kurz das Vertrauen *Sondersitzung im Nationalrat *Opposition unterstützt Misstrauensantrag 13.30 Uhr: Kogler trifft Bundespräsident Van der Bellen 16 Uhr: Sebastian Kurz bei Van der Bellen 17 Uhr: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner in der Hofburg *Brisante Chatprotokolle tauchen auf *Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Sebastian Kurz und insgesamt neun enge Mitarbeiter. Es gilt die Unschuldsvermutung *Die Vorwürfe lauten auf Verdacht der Untreue, Bestechlichkeit, Bestechung *Das Strafmaß beträgt bis zu 10 Jahre Haft*Sondersitzung im Nationalrat *Opposition unterstützt Misstrauensantrag 13.30 Uhr: Kogler trifft Bundespräsident Van der Bellen 16 Uhr: Sebastian Kurz bei Van der Bellen 17 Uhr: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner in der Hofburg

Van der Bellen beruft alle Parteichefs ein

Kurz fordert "Unschulds-", statt "Schuldvermutung"

Überblick über zahlreiche ÖVP-Skandale