Wie geht's weiter im Österreich? Wird die Coronakrise zu weiteren Shutdowns im Herbst führen, wie geht's mit der Wirtschaft weiter, wie in der Bildung und wann können wir wieder zur Normalität zurückkehren? Sebastian Kurz gibt in seiner Erklärung zur Lage der Nation (ab 10.30 Uhr live auf meinbezirk.at) Antworten dazu und spricht darüber, dass eine Rückkehr zur Normalität bis Sommer 2021 möglich, eine Verschärfung der Lage im Herbst allerdings nicht ausgeschlossen sei. Weiters nimmt er Stellung zu Arbeit, Wirtschaft, Bildung und dem sozialen Zusammenhalt im Land.

ÖSTERREICH. 3.311Österreicher sind aktuell in Österreich infiziert. 328 neue Fälle waren es von Mittwoch auf Donnerstag. "Die zweite Welle ist schon da", sagen manche Experten. Bundeskanzler Kurzseine macht in seiner Rede zur aktuellen Corona-Lage auch einen Ausblick auf den Herbst. Kurz dazu: „Die gute Nachricht ist, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt.“ Und: „Österreich ist bisher im internationalen Vergleich gut durch diese Krise gekommen“, so der Bundeskanzler.

"Nächste Woche entscheidend"



Bundeskanzler: "Wir werden schon nächste Woche über neue Maßnahmen entschieden, je nachdem wie die Zahlen der Infektionen sich entwicklen. Es wird Wellenbewegungen geben, in Österreich und weltweit." Kurz bittet die Bevölkerung, auch im Herbst und im Winter weiterhin so diszipliniert zu sein. "Klar muss sein, dass in den nächsten Monaten noch eine herausfordernde Zeit vor uns liegt", sagt Kurz. Es stehe die kalte Jahreszeit bevor, viele Aktivitäten verlagern sich in Innenräume und die Grippewelle stehe bevor. "Wir werden daher weiterhin als Bundesregierung stetig die aktuelle Coronalage evaluieren." Einen Lockdown wolle man auf jeden fall verhindern.

"Sommer 2021 wieder normal"



Die Forschung bei Impfstoff, Behandlungsmethoden und Testmethoden sollte dazu führen, dass es zu einem raschen Ende der Pandemie kommen kann. Kurz: "Es sei aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass der nächste Sommer schon wieder ein normaler werden kann und ich sag dazu: auch werden soll."

Kurz verspricht wirtschaftliches Comeback 2021



"Wir haben es mittlerweile natürlich nicht nur mit einer Pandemie, sondern auch mit einer Weltwirtschaftskrise zu tun, die wir in diesem Ausmaß lange nicht erlebt haben. Österreich bleibt da nicht verschont." Die Wirtschaft werde in diesem Jahr um sieben Prozent einbrechen, aber schon nächstes Jahr werde das "Comeback beginnen". Und weiter: "Die steigende Anzahl von Neuinfizierten führt natürlich gezwungenermaßen zu einem notwendigen Verschärfen der Maßnahmen, genauso wie sinkende Zahlen dazu führen, dass man Maßnahmen wieder zurücknehmen kann." Kurz: "So viel Freiheit wie nötig und so viel Einschränkung wie nötig."

Dreiwöchigen Sonderurlaub für Eltern



"Viele Eltern wurden über Nacht zu Lehrern", sagt Kurz, als die Schulen geschlossen wurden. "Die Schulschließungen haben massive Herausforderungen gebracht für viele berufstätige Eltern." Die Regierung habe sich deshalb entschlossen, dass es bei punktuellen Schulschließungen auch im Herbst einen dreiwöchigen Sonderurlaub für Eltern gibt, wenn das für die Kinderbetreuung notwendig ist, sagt der Kanzler.

Homeoffice: Neue Regelungen



Die Art, wie wir arbeiten, habe sich "während der Pandemie stark verändert". Viele Menschen haben im Homeoffice gearbeitet. Kurz: "Viele werden ins Büro zurückkehren würden, aber viele würden auch weiterhin von zuhause arbeiten. Ich habe daher die Sozialpartner gebeten, hier Vorschläge zu erarbeiten, um eine verbesserte rechtliche Grundlage für das Homeoffice zu schaffen."

Neue Arbeitsstiftung



Kurz habe Finanzminister und Wirtschaftsministerin die Ziele im Regierungsprogramm zur Stärkung des Standorts vorzuziehen "und sofort umzusetzen". Dazu gehöre eine aktive Ansiedlungspolitik und die Erleichterung von Neugründungen, sodass "möglichst viele neue Jobs" entstehen zu lassen.

Regionalität stützen



Wie wichtig Versorgungssicherheit sei habe man gemerkt, als einzige Produkte in Supermärkten ein paar Tage nicht verfügbar waren, sagt Kurz. "Österreichische Produkte zu kaufen und regional zu konsumieren hat Vorteile", sagt Kurz. Deshalb solle die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen "und künftig in öffentlichen Kantinen, wann immer möglich, regional einkaufen". Wenn 20 Prozent mehr regionale Produkte gekauft würden, schüfe das 46.000 neue Arbeitsplätze, sagt Kurz.

Digitalisierung in der Schule



Das Homeschooling habe Österreich den Spiegel vorgehalten und gezeigt, wie schlecht unsere Schulen bei der Digitalisierung aufgestellt sind. Viele Schüler konnte man nicht erreichen, Kinder aus sozial schwachen Familien. Man werde daher massiv am digitalen Schulangebot arbeiten, um hier auch auf internationale Niveau zu erreichen. "Kein einziges Kind darf zurückbleiben", so Kurz. In Oberösterreich wird dazu eine neue Uni gebaut, die den Schwerpunkt Digitalisierung hat.

Gewinner und Verlierer



Kurz: "Wir wissen, dass gerade diese Pandemie für Tourismus, Gastronomie und Reisebranche eine "ganz große Herausforderung darstellt. Es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, diese Branchen bestmöglich zu unterstützen." Auf der anderen Seite gebe es in den USA und Asien Tech-Unternehmen, die große Krisengewinner sind. "In diesen Bereichen wird in Zukunft mehr und mehr Wertschöpfung liegen. man muss diese mehr und mehr nach Österreich ziehen".

Pakt gegen die Einsamkeit im Alter



"Die Pandemie hat dieses Phänomen beschleunigt und verschärft. Altern in Würde heißt, niemand darf sich alleine fühlen. Wir wollen daher in einem Pakt sicherstellen, dass auch soziale Kontakte gewahrt bleiben können auch in Pflegeeinrichtungen, wo wir die Menschen schützen, aber es soll auch ein Maximum an Kontakten gewährleistet sein, durch Testungen und Hygienemaßnahmen, durch ehrenamtliche Tätigkeit und die Nutzung neuer digitaler Möglichkeiten.

Neues Krisensicherheitsgesetzt



Um besser, rascher und effizienter auf Krisen zu reagieren, werde ein neues Krisensicherheitsgesetzt auf den Weg gebracht. "Egal ob es sich um eine Pandemie handelt oder einen terroristischen Angriff"

Mehr Austauschprogramme



Österreich habe so gut auf die Pandemie reagieren könne, nicht weil man so gut vorbereitet war - sondern weil das Land einen "intensiven Austausch" mit anderen Staaten gepflegt hat. "Die Pandemie hat wieder einmal gezeigt, wie viele Vorteile dieser Austausch bringen kann." Kurz will auch mehr Jugendaustauschprogramme, etwa mit Australien.

Philosophicum mit Konrad Paul Liessmann



Kurz sagt, dass die Regierung viele schwierige demokratiepolitische Entscheidungen treffen musste, die in normalen Zeiten völlig undenkbar, in der Krise aber unumgänglich gewesen sei. "Es ist aber wichtig über all diese Veränderungen zu diskutieren. Daher möchte ich eine Plattform anbieten und habe dazu Philosophen Konrad Paul Liessmann eingeladen."

„Werden wieder zur Normalität zurückkehren“



"Der Herbst wird eine gesundheitspolitische Herausforderung", so Kurz: "Aber wir werden zur gewohnten Normalität zurückkehren in unserem wunderschönen Österreich."