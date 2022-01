Am Mittwoch wurden endlich die im Auftrag vom Finanzministerium erstellten Studien von Meinungsforscherin Sabine Beinschab veröffentlicht und nun Gegenstand von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind. Es geht um den Vorwurf der Untreue sowie in weiterer Folge um Bestechung und Bestechlichkeit. Abgesehen davon ist der Inhalt der Erhebungen schräg: Offenbar wurde unter dem damaligen Ressortchef Schelling abgefragt, welches Tier oder Auto die Befragten mit heimischen Politikern assoziieren. Die Steuerzahler mussten dafür 155.000 Euro locker lassen.

ÖSTERREICH. Insgesamt wurden 22 Dokumente aus den Jahren 2016 bis 2019 veröffentlicht, die im Zentrum der ÖVP-Inseratenaffäre stehen und schließlich auch zum Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz führten.

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde gleich mit vier Tieren in Verbindung gebracht: Pfau, der freilich "hinterfotzig" sei, "alles übernehmen will und über Leichen geht". Bereits bekannt sind sein Delfin-Status ("schlau und gefährlich") und das Eichhörnchen ("sieht süß aus", "will hoch hinaus"). Auch die Dachs-Assoziation kam, mit den Eigenschaften "schnippig und bissig". Wenig überraschend wurde Kurz nur mit "schlauen, zielstrebigen Tieren in Verbindung gebracht", resümierte Beinschab.

Christian Kern (SPÖ) wurde als Pfau beschrieben, weil er "sehr auf sein Aussehen achtet und wie ein Wichtigtuer wirkt", aber auch mit einem "Fuchs, der schlau, aber doch etwas hinterhältig" sei, und einem "Hirsch (…), der sein Revier verteidigt".

Der damalige Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner wurde als

eher zurückhaltendes Tier beschrieben, das gegebenenfalls rabiat werden kann", assoziiert. Genannt wurde der "alte Hase, da er schon lange in der Politik" sei; ein "Affe, der versucht, im Rudel einen Platz zu finden", und eine Hyäne, die "rabiat und gefährlich werden kann". Auch mit einem Maulwurf, der sich "immer versteckt", wurde der Gegner von Sebastian Kurz verglichen.

Meinungsforscherin Sabine Beinschab wird vorgeworfen, für die ÖVP Umfragen gefälscht zu haben. Es gilt die Unschultsvermutung.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), damals Verteidigungsminister, erinnerte an "ein Tier, das nett aussieht, sich jedoch nichts gefallen lässt": Bulle, Wildschwein oder ein Schäferhund waren die weniger schmeichelhaften Vergleiche.

Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), dessen Ressort die Studie ja in Auftrag gegeben hatte, wurde als Bär ("hat zuerst gebrummt und dann geschlafen") und Adler gesehen.

Der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wurde als "falsche Schlange" bezeichnet und sei "laut und giftig" wie eine Klapperschlange. Auch als Ratte sahen ihn Befragte, denn die "wühlt im Mist von anderen".

Neos-Gründer Matthias Strolz galt als herumspringender Affe oder als "kleine, unauffällige Schildkröte, die ihren Weg geht".

Mit Steuergeld sollen "parteipolitisch motivierte" Umfragen den Aufstieg von dem damaligen Shootingstar Sebastian Kurz unterstützen.

Manipulierte Studien

Die WKStA ermittelt wegen des Verdachts, dass Vertraute von Kurz dessen politischen Aufstieg durch manipulierte Umfragen unterstützt und dafür aus Mitteln des Finanzministeriums bezahlt haben könnten. Hinweise darauf entnahmen die Ermittler sichergestellten Chats zwischen dem früheren Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, und der lange für die Tageszeitung "Österreich" tätigen Meinungsforscherin Beinschab. Teile anderer Umfragen sollen als redaktionelle Beiträge in Medien der Österreich-Gruppe veröffentlicht worden sein. Im Gegenzug hätten die Medien der Gebrüder Fellner Inserate und Medienkooperationen erhalten – die Beteiligten bestreiten das – und es gilt die Unschuldsvermutung.

Transparenz fehlt

Interne Untersuchungen im Finanzministerium bestätigten Unregelmäßigkeiten bezüglich der Studien. Beinschab hat insgesamt 28 Studien, die von der Kommunikationsabteilung des Ministeriums in Auftrag gegeben wurden, überprüft, davon 13 von Beinschab. Ergebnis: in keinem einzigen Fall gab es eine Ausschreibung, in 26 Fällen fehlten die Studienergebnisse im Akt und in zwei Fällen waren die Studien auch auf Nachfrage nicht mehr aufzufinden. Dabei handelt es sich um zwei von Beinschab abgerechnete Studien zu den Themen "Nulldefizit" und "Steuerentlastung".



