Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weist nach Hausdurchsuchungen im ÖVP-Umfeld die Schuld von sich: Alle SMS kämen von Mitarbeitern des Finanzministeriums, so Kurz in der Zeit im Bild. Er habe nie Umfragen manipuliert oder die Anweisung dazu erteilt. Deshalb wolle er Kanzler bleiben.

ÖSTERREICH. "Ich habe das schon einmal erlebt", sagte Kurz mit Verweis auf frühere ÖVP-Politiker. Es sei für hin befremdlich, dass es schon im Vorfeld Gerüchte über eine Hausdurchsuchung gegeben habe, wenn so etwas doch überraschend stattfinden solle. "Das kann ich nicht nachvollziehen, dann wären alle Umfragen manipuliert gewesen", sagte Kurz im Zusammenhang mit dem Vorwurf, sein Team habe Umfragen manipuliert.

Es sei ein üblicher Vorgang, vorab über Umfrageergebnisse informiert zu werden, sagte Kurz zur einer kolportierten SMS: Diese SMS habe er aber weder geschrieben noch erhalten. Die Beteiligten des Finanzministeriums habe er damals nicht gekannt. Die Vorwürfe würden sich auch diese Mitarbeiter richten, er selbst sei dafür nicht verantwortlich. Dass das Verhältnis zwischen ihm und dem früheren ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner schwierig war, bestritt Kurz jedoch nicht.

"Ich habe mich nie bereichert"

Kurz schloss aus, dass sein Team Umfragen gekauft haben soll. Zu "tausend Prozent" habe er nie eine Scheinrechnung ausgestellt. "Ich habe mich noch nie in meinem Leben bereichert", betonte der Kanzler. Den Ermittlungen sehe er "gelassen entgegen".

Zudem beklagte sich Kurz über den Wirbel, der gemacht wird: "Wieso soll ich schon wieder dafür verantwortlich sein?" Es gebe keine Indizien, dass er gelenkt habe, welche Umfragen und Inserate im Finanzministerium geschaltet würden, so der Kanzler: "Es gibt zahlreiche SMS von mir, die da eingemengt werden, alle fünf Jahre alt." Und in keiner einzigen SMS sei eine Anweisung von ihm zu finden, das werde nun in andere Nachrichten eingemischt, so Kurz. Nun werde er in der Anordnung zur Hausdurchsuchung zur "zentralen Person" stilisiert.

Mittwochfrüh klopften die Korruptions-Ermittler an die Türen des Bundeskanzleramts, des Finanzministeriums und der ÖVP-Parteizentrale. Es geht um den Verdacht gekaufter Berichterstattung im Vorfeld der ÖVP-Übernahme durch den heutigen Bundeskanzler.

"Koalition wird halten"

Zu einem Treffen mit der früheren Familienministerin Sophie Karmasin über Umfragen sagte Kurz, das sei nichts besonderes, sich als (damaliger) Minister mit einer Ministerkollegin zu treffe. Zum Vorwurf einer möglichen sogenannten "Inseratenkorruption" verweist er auf die Stadt Wien und die Anzahl der von ihr geschalteten Inserate. "Man sollte schon diskutieren, dass es da ein Spannungsverhältnis gibt, dass Medien berichten und gleichzeitig mit der Politik über Inserate und Förderungen diskutieren."

Kann man mit drei schwerwiegenden Vorwürfen Kanzler bleiben? "Wäre ich ein Sozialdemokrat, wäre es kein Problem", sagt Kurz und spielt auf den früheren SPÖ-Kanzler Werner Faymann an. "Sie reden gerne über die SPÖ - bleiben Sie Kanzler?", fragte Moderator Martin Thür. "Selbstverständlich", so Kurz. Vizekanzler Kogler wisse Bescheid über die Vorwürfe, die Koalition werde aber halten, meint Kurz.

Van der Bellen kritisiert "Generalverdacht" gegen Justiz

Zuvor hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwochabend scharfe Kritik am von der ÖVP geäußerten "Generalverdacht" gegen die Justiz geübt: Dass der türkise Abgeordnete Andreas Hanger der Staatsanwaltschaft Parteilichkeit vorgeworfen habe, "zeigt mangelnden Respekt vor den Institutionen der Bundesverfassung", meinte Van der Bellen bei der 75-Jahr-Feier der APA, ohne Hanger direkt beim Namen zu nennen- mehr dazu hier.

Worum es geht

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Mittwochnachmittag bestätigt, dass sie Ermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz und neun weitere Beschuldigte sowie drei nicht namentlich genannte Verbände wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung teils in unterschiedlichen Beteiligungsformen führt. Im Zuge dieser Ermittlungen fanden am Mittwoch mehrere Hausdurchsuchungen statt, darunter in zwei Ministerien. Die Vorwürfe drehen sich um in der Zeitung "Österreich" veröffentlichten Umfragen, die Kurz ab dem Jahr 2016 in ein gutes Licht rücken sollten. Diese sollen vom Finanzministerium bezahlt und von der Mediengruppe „Österreich“ für viel Geld verbreitet worden sein. Ermittelt wird unter anderem gegen Kurz' engste Vertraute, gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin sowie den früheren Kabinettschef im Finanzministerium, Thomas Schmid. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Die Beschuldigten bestreiten alle Vorwürfe.

Die Opposition macht die Enthüllungen um manipulierte Umfragen im Sinne des späteren Kanzlers Sebastian Kurz zum Thema im Nationalrat und beantragt eine Sondersitzung. Alle drei Parteien verlangen Kurz' Rücktritt.

Wie hat sich Kanzler Kurz in der "Zeit im Bild" geschlagen?

