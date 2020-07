Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt für seine Zustimmung für das von der EU geplante milliardenschwere Hilfspaket einige Bedingungen. Das Geld müsse in die richtigen Bereiche fließen, so der Bundeskanzler. Allen voran in Forschung und Entwicklung für eine gute digitale Infrastruktur.

ÖSTERREICH. In der Sonntagsausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte Kurz: "Wenn wir schon sehr viel staatliches Geld in die Hand nehmen, dann sollte es zumindest in die richtigen Bereiche fließen. Allen voran in mehr Forschung und Entwicklung für eine gute digitale Infrastruktur."

Stopfen von Haushaltslöchern

Außerdem müsse man auch in den technologischen Wandel investieren. Dieser sei "für einen besseren Klimaschutz nötig", so der Bundeskanzler. Auch die Vergabe von Hilfsgelder müssten künftig an Reformauflagen wie etwa den Bürokratieabbau oder den Kampf gegen die Steuerhinterziehung geknüpft werden. "Konditionalität ist nötig, damit das Geld nicht bloß zum Stopfen von Haushaltslöchern dient", sagte Kurz.

Richtige "Balance"

Eine weitere Forderung des Bundeskanzlers ist außerdem, dass Länder, die Hilfen empfangen, wenigstens einen Teil dieser wieder zurückzahlen müssten. "Ich bin dafür, dass es insgesamt eine Balance zwischen Krediten und Zuschüssen gibt und dass die Zuschüsse nicht ins Unermessliche steigen" so der Kanzler.

Strikte Reformauflagen

Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden lehnen nicht rückzahlbare Milliardenzuwendungen ab. Die Länder fordern eine Verknüpfung an an strikte Reformauflagen. Die EU plant ein 750 Milliarden Euro schweres und schuldenfinanziertes Hilfspaket. Von diesen Mitteln sollen nach den Vorstellungen der EU-Kommission 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite an die Empfängerländer fließen.

FPÖ: Klares Nein zu EU-Steuern und Schuldenunion

Reaktionen folgten bereits von der FPÖ. "Das ist ein Sündenfall erster Güte. Kurz öffnet die Büchse der Pandora. Im Windschatten des Corona-Virus soll so der erste Schritt zur Finanz- und Budgethoheit der EU, zur Transferunion und zur sukzessiven Aushöhlung der Steuerhoheit der Nationalstaaten gesetzt werden. Das kommt für uns nicht in Frage", hieß es am Sonntag in einer Aussendung von FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz und dem freiheitlichen EU-Mandatar Roman Haider.

"Wir brauchen jetzt jeden Cent im eigenen Land"

Außerdem hieß es in der Aussendung, dass es offensichtlich sei, dass die EUrokraten versuchen würden, die Corona-Virus-Krise zu missbrauchen, um immer mehr Macht in Brüssel zu konzentrieren und die EU zu einer Schuldenunion umzubauen. Dort wo EU-Wiederaufbauplan draufstehe, sei die Vergemeinschaftung der Schulden zulasten der Österreicher versteckt. "Wir brauchen jetzt jeden Cent im eigenen Land – für unsere Wirtschaft, für unseren Arbeitsmarkt, für unsere Familien. Das ist der einzige Wiederaufbauplan, der zählt", so Schnedlitz und Haider.