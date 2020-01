Kurz vor 22 Uhr war es soweit. Sebastian Kurz und Werner Kogler treten vor die Presse und verkünden, dass man sich einigen haben könne. Damit ist die türkis-grüne Regierung fix. Über Nacht sollen noch "letzte Feinheiten" geklärt werden, so Kurz. Am morgigen Donnerstag soll dann das endgültige Regierungsprogramm präsentiert werden.

ÖSTERREICH. Sebastian Kurz ergriff am heutigen Abend als erster das Wort. Zunächst wünschte der ÖVP-Chef alles Gute im neuen Jahr. Die Verhandlungen seien nicht einfach gewesen erklärt Kurz. Das Ergebnis, das man gemeinsam hervorgebracht hätte sei aber "exzellent".

Wahlversprechen können gehalten werden

Beiden Parteien sei es möglich ihre "zentralen Wahlversprechen" zu halten, so Kurz. Für die ÖVP seien das Steuersenkungen und der Kampf gegen die illegale Migration - für die Grünen der Klimaschutz. Zentrale Punkte wolle man aber erst am Donnerstag verkünden. Kurz wiederholte erneut, wie weit die Positionen beider Parteien auseinander lagen. Man habe sich aber nicht auf "Minimalkompromisse herunterverhandelt", so der ÖVP-Chef.

Verantwortung für Österreich

Auch Werner Kogler betonte wie schwer die Verhandlungen gewesen seien. Aber man sei auch nicht gewählt worden, um es sich leicht zu machen, so der Grünen-Chef. Beim Klimaschutz solle Österreich zum Vorreiter werden. Auch bei den Änderungen des Steuersystems gebe es Einigungen.

Österreich bekommt Transparenzpaket

Außerdem wolle man sich für mehr Transparenz und Informationsfreiheit einsetzen. Ziel sei ein "gläserner Staat" und kein "gläserner Bürger", so Kogler. "Österreich wird das größte und intensivste Transparenzpaket bekommen" verspricht der Grünen-Chef.

Präsentation morgen

Das finale Regierungsprogramm werde man dann morgen um 16 Uhr in der Akademie der Wissenschaften präsentiert hieß es zum Ende der Pressekonferenz. Zum Schluss bedankte sich Kogler bei den Bürgern für ihre Geduld bei der Regierungsbildung. Auch für Brigitte Bierlein und ihr Kabinett gab es dankende Worte für die Leitung der Regierungsgeschicke.