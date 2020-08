Am Montagabend stellte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz im ORF den Fragen von Gastgeberin Simone Stribl. Er stellte wie in seiner Rede am vergangenen Freitag ein baldiges Ende der Krise in Aussicht, doch gleichzeitig warnte er vor großen Herausforderungen im Herbst und Winter.

ÖSTERREICH. War Corona das Schlimmste insgesamt?, fragte die Moderatorin. "Definitiv." Er habe vorher nämlich das Gefühl schon so ziemlich alles an Krisen erlebt zu haben, und dann kam Corona. Aber das Gute ist: "Wir werden hoffentlich in absehbarer Zeit zur Normalität zurückkehren können. Aber davor kommt noch ein herausfordernder Herbst und Winter", meinte Kurz.

Forschung läuft besser als erwartet

Angesprochen auf Angela Merkels deutlich vorsichtigere Einschätzung, was das Ende der Pandemie anlangt, sagte Kurz, seine Position sei gar nicht so verschieden. Grundsätzlich würden alle Experten sagen, die Pandemie werde erst vorbei sein, wenn es eine Impfung oder Medikamente gibt.

"Nach all den Gesprächen, die ich im Sommer geführt habe, mit nationalen und internationalen Experten, alle sind sich unisono einig, dass die Forschung an einem Impfstoff und Medikament besser läuft als erwartet und bis nächsten Sommer ein Durchbruch erzielt werden kann..." Es sei absolut realistisch, dass wir in einem Jahr eine ganz andere Situation haben.

"Bevölkerung muss mitmachen"

Zum Thema Ampelsystem sagte Kurz, dass diese „einen guten Überblick über die aktuelle Situation“ geben solle. Die Entscheidung, welche Maßnahmen eine bestimmte Farbe in einer bestimmten Region zur Folge haben werde, bleibe aber stets eine politische.

"Im Moment ist die Corona-Situation in Österreich unter Kontrolle, aber die Ansteckungszahlen steigen - auch durch Reiserückkehrer. Ich halte es für sinnvoll, dass wir die Maßnahmen noch einmal nachschärfen", kündigte Kurz an. Deshalb sein Appell: "Wir müssen die sozialen Kontakte reduzieren". Der Kanzler rät zum Abstandhalten, Masken zu tragen, wenn der Abstand nicht möglich ist. "Das Wichtigste ist, dass die Bevölkerung mitmacht", so der Bundeskanzler. Zu den angekündigten Verschärfungen am Mittwoch wollte er noch keine Details verraten, aber "die eine oder andere Verschärfung" werde kommen.

Ab Dienstag gibt es Veranstaltungslockerungen, die Kurz mit einer gewissen Skepsis sieht. Aber die großen Events unterliegen strengen Auflagen, so der Kanzler. Bei Corona-Fällen in Schulen, könne er Schulschließungen nicht ausschließen, aber er hoffe, dass sie nicht notwendig seien. Zunächst sollen nur einzelne Klassen geschlossen werden, wenn es möglich ist.

Kurz deute an, dass es in Bälde wieder Verschärfungen geben könnte. "Die Bundesregierung wird noch diese Woche eine Einschätzung für den Herbst vornehmen."

Foto: Screenshot

hochgeladen von Adrian Langer

"Geld ist noch da"

Derzeit wurde knapp die Hälfte der 50 Milliarden Euro, die verplant sind, ausgegeben. "Es ist also noch sehr viel Geld da", sagte Kurz. Österreich sei zudem besser damit umgegangen als andere Länder. "In den nächsten Jahren wird es darum gehen, dass wieder ein stabiles Wirtschaftswachstum zustande gebracht wird." So würden alle Prognosen vorhersagen, dass es nächstes Jahr wieder deutlich nach oben gehe, zeigte sich der Kanzler optimistisch.

"Habe nicht mit Angst gespielt"

Den Vorwurf, er habe im März bewusst mit der Angst der Menschen gespielt, wies er entschieden zurück. "Nein, es war notwendig, die Menschen auch mitzunehmen. Ohne unsere Maßnahmen wäre es anders gekommen", betont Kurz mit dem Verweis auf Länder wie USA oder Brasilien. Mit diesen Ländern wolle man nicht tauschen. Und sah sich angesichts der Corona-Todeszahlen auch bestätigt in den Maßnahmen der Regierung.

"Nicht ideale Formulierungen"

Bezüglich der Unschärfen bei der Kommunikation der Regierung, was denn mit den Formulierungen in den Ausgangsbeschränkungen nun genau gemeint war, räumte der Kanzler ein, dass diese sicherlich nicht "ideal" waren. "Wir waren damals in einer Stresssituation", sagte Kurz, betont aber, dass man schnell handeln habe müssen. Alle Strafen, die im Zusammenhang mit dem Covid-19-Maßnahmengesetz stehen, müssten geprüft werden: "Wir leben in einem Rechtsstaat, da gibts klare Regeln für sowas", sagte Kurz. Eine Generalamnestie lehne er ab.

Seine Rede am vergangenen Freitag begründete er damit, dass" sich viele auch eine Einschätzung von mir gewünscht haben, deshalb bin ich diesem Wunsch gern nachgekommen." Es sei legitim, dass er als Bundeskanzler eine Perspektive für den Herbst zeichne, auch ohne Koalitionspartner. Sein Verhältnis zu Vizekanzler Werner Kogler sei von einer sehr guten Zusammenarbeit geprägt, obwohl sie auch in vielen Punkten sehr unterschiedlich ticken würden, z.B. bei der Frage, ob Asylwerber, die eine Lehre machen, hierbleiben dürfen.

