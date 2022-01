Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation/ECTR). Kurz hatte sich schon während seiner Zeit in der Politik in diesen Bereichen engagiert. Bei der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit will Kurz seine internationalen Kontakte einbringen, teilte die ÖVP mit.

ÖSTERREICH. Der ECTR setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Als Co-Vorsitzender des Rats wird sich Kurz an der Seite des sozialdemokratischen, britischen Ex-Premierministers Tony Blair, für Toleranz und Versöhnung einsetzen. Der ECTR fungiert als Watchdog und gibt Regierungen und internationalen Organisationen praktische Empfehlungen.

"Wir hätten keine bessere Person finden können"

Im Jahre 2008 gründet der Präsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses, Moshe Kantor, den Rat. Neben Kurz und Blair zählen auch andere ehemalige Spitzenpolitiker zu dessen Mitgliedern. Anlässlich der Ernennung von Kurz twitterte Kantor "Wir hätten keine bessere Person finden können, um mit Leidenschaft, Weisheit und Entschlossenheit angesichts der heutigen, globalen Herausforderungen führend tätig zu sein."

Kurz: "Große Ehre"

Auch Kurz twitterte und sagte, dass es eine große Ehre sein an der Seite von Blair für den ECTR tätig zu werden. Der ECTR habe eine lange Geschichte im Kampf gegen Extremismus, Antisemitismus und setze sich für mehr Toleranz in Europa ein. Dies seinen Werte, an denen ihm auch persönlich viel liege.

Massive Korruptionsvorwürfe gegen Kurz

Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass der Ex-Kanzler künftig als ) "Global Strategist" bei Thiel Capital arbeiten wird. Die Firma gehört dem deutschstämmigen US-Investor Peter Thiel, einem prominenten Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Kurz hatte am 2. Dezember 2021 seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern erklärt. Als Grund für seine Entscheidung gab er die Geburt seines Sohnes an. Es gab aber auch massive Korruptions-, Bestechlichkeits- und Untreuevorwürfe gegen den Ex-ÖVP-Chef. Auch möglicherweise falsche Zeugenaussagen stehen im Raum. Daher ermittelt auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Kurz und einige seiner Vertrauten.

