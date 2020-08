Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) wird kommende Woche erste offizielle Gespräche mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) über den Ausgleich für Corona-Virus-Finanzausfälle starten. Laut SPÖ brauche es heuer allein für Wien rund 500 Mio. Euro vom Bund, um den niedergelassenen Bereich und die Spitäler am Laufen zu halten.

ÖSTERREICH. Die Corona-Krise trifft auch die Österreichische Gesundheitskasse. Aufgrund ausgefallener oder gestundeter Beiträge klafft dort ein riesiges Budgetloch. Laut dem ÖGK-Obmann macht das Minus mindestens eine halbe Milliarde Euro aus. Die SPÖ hat nun ein Hilfspaket vom Bund für die Kassen gefordert. Der Vize-Vorsitzende des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, hält das für Panikmache.

Das Gesundheitssystem ist stabil

"Die Österreicher können sich auf ihre Sozialversicherung verlassen, und das Gesundheitssystem ist stabil und zuverlässig", versicherte Lehner, Chef der Selbstständigen-Kasse SVS und aktuell Vizevorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. "Die Stabilisierung und langsame Erholung der österreichischen Wirtschaft wird sich auch in der Stabilisierung der Einnahmensituation der Sozialversicherungsträger widerspiegeln", erklärt Lehner.

Wahlkampfaktion der SPÖ

"Das ist eine schöne Wahlkampfaktion der SPÖ. Faktum ist, dass die Liquidität aller fünf Sozialversicherungsträger gesichert ist. Es wird keine Leistungskürzungen geben. Das was passiert ist eine Angstmache", so Lehner am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal".

Am Mittwoch kündigte Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) an, dass er kommende Woche erste offizielle Gespräche mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) über den Ausgleich für Corona-Finanzausfälle beginnen werde Auch Anschober kritisierte die "Verunsicherungs-Parolen" der SPÖ.

Wirtschaft erholt sich

Noch liegen aber keine seriösen Zahlen vor, wie hoch die Ausfälle durch die Corona-Krise wirklich sind. Einen ersten Überblick werde man im September haben, so Lehner. "Faktum ist ja, dass sich die Wirtschaft recht gut erholt. Dadurch kommt es auch zu guten Einnahmen der Sozialversicherung", erklärt Lehner.

SPÖ warnt vor Einschnitten bei der Sozialversicherung

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte am Mittwoch vor drohenden Einschnitten bei der Sozialversicherung gewarnt. Der Krankenversicherung fehle aktuell bis zu einer Milliarde Euro und auch den Krankenhäusern fehle rund zu eine halbe Milliarde. Um Leistungskürzungen zu vermeiden müsse man nun gegensteuern.

Auch der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ist der Meinung, dass es allein in Wien für 2020 rund 500 Mio. Euro vom Bund brauche, um den niedergelassenen Bereich und die Spitäler am Laufen zu halten. Für ganz Österreich müsse man mit dem vier- bis viereinhalbfachen rechnen, so Hacker. "Das ist jedenfalls die Dimension, über die wir reden müssen."

Unpassend und unkonstruktiv

Laut Lehner ist dies keine passende und konstruktive Vorgehensweise. "Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wir eine echte Corona-Kostenwahrheit in der Sozialversicherung vorliegen haben. Erst dann werden wir sehen, wie groß das Corona-Budgetloch ist und ob und wie viel Geld die Träger vom Bund fordern müssen. Erst mit einer seriösen Kostenaufstellung werden wir die konkreten Gespräche mit den zuständigen Ministern führen", erklärt er.