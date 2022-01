Zum Schulbeginn sind 1.165 der von Schülern abgegebenen Corona-Antigen-Schnelltests positiv ausgefallen, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Die nächsten Tage werden zeigen, zu wie vielen Folgeansteckungen dies führen wird. Experten wie IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka sind besorgt: "Die Lockerungen führen dazu, dass sich die Schulen quasi alle selbst schließen."

ÖSTERREICH. Zum Schulbeginn am Montag wurden rund 700.000 Schüler getestet. 1.165 der abgegeben Antigen-Schnelltests sollen positiv angeschlagen haben, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) erklärte im ORF "Report", dass dies eine verhältnismäßig kleine Zahl sei. Daher werden die Schulen offen bleiben, versprach der Minister.

Verdoppelung bei den Infektionen erwartet

Allerdings sind von den am Montag abgegeben Tests noch nicht alle in die Statistik eingeflossen. Daher rechnet man in den nächsten Tagen auch mit einem weiteren Anstieg bei den Infektionszahlen. Gesundheitsstadtrat Peter Hacke prognostizierte am Montag: "Die Zahlen werden sich verdoppeln". Das werde auch Folgen für die Schulen haben.

Lockerungen befeuern Neuinfektionen

Außerdem ist aufgrund der Lockerungen der Quarantäneregeln davon auszugehen, dass sich viele Menschen gleichzeitig mit Omikron infizieren werden. Experten wie IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka zeigen sich daher besorgt: "Man befeuert das, was man eigentlich verhindern will. Auch in den Schulen werden die Lockerungen dazu führen, dass sie sich dann quasi alle selbst schließen."

Schulbetrieb aktuell möglich

Polaschek zweifelt daran, dass sich die Schulen schließen werden, wie es Experten prognostizieren. "Wir werden sehen, ob es zu einem starken Anstieg kommt, bei vielen Klassenschließungen werde man reagieren müssen, aktuell ist aber ein Schulbetrieb möglich", rechtfertigte er die Lockerungen. Auch der Wiener Bildungsstadtrat Christoph (NEOS) Wiederkehr glaubt nicht an Schulschließungen: "Wir verfolgen entschlossen unser Ziel: sichere und offene Schulen."

