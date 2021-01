In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Allgemeine Fragen: Informations-Hotline 0800 555 621. Bei Verdacht auf Infektion: 1450. Wir tickern hier heute bis 14.00 Uhr für dich.

Aktuelle Zahlen:

AGES Dashboard:* 385.009 Laborbestätigte Fälle; 28.121 aktive Fälle; Genesene Fälle 350.062; (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 13.01.2021 0.00 Uhr).

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1.917 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen 49 weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 6.868 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben .

Kocher: Home-Office-Gesetz noch im Jänner

Viele Beschäftigte arbeiten seit Ausbruch der Corona-Pandemie von zuhause aus. Seit Monaten warten Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Österreich auf eine gesetzliche Regelung, wie diese Arbeitsweise künftig steuerlich geltend gemacht werden kann. Der neue Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat noch für dieses Monat ein entsprechendes Regelwerk in Aussicht gestellt. Demnach könnte es noch im Jänner eine Regelung geben, wie Kocher am Donnerstag in Zeitungsinterviews sagte.

RKI-Präsident: Pandemie bis Jahresende unter Kontrolle

Der Präsident des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, zeigte sich zuversichtlich zur weiteren Entwicklung der Corona-Krise. "Am Ende dieses Jahres werden wir diese Pandemie kontrolliert haben", so Wieler am Donnerstag. Allerdings müsse man aber auch unbedingt weiterhin die bestehenden Regeln zur Hygiene, den Kontakten und der Mobilität einhalten, betonte Wieler. Die Zahlen bei den Neuinfektionen und Toten seien nach wie vor "deutlich zu hoch. Jede Infektion ist eine zu viel".

"Reintest"-Antrag fertig

Kurz vor Beginn der dazu gehörigen Debatte haben sich Koalition und SPÖ auf einen Gesetzesantrag zum "Reintesten" geeinigt. Dieser kann Corona-Tests zur Voraussetzung für den Besuch von Veranstaltungen oder Hotels machen. Auch die Gastronomie kann entsprechende Regelungen einführen. Allerdings bleibt beim "Reintesten" noch vieles offen, da dem Gesundheitsminister über Verordnungen einiger Spielraum eingeräumt wird.

Das "Reintesten" wird noch diese Woche vom Parlament durchgewunken. Die Gefahr einer Blockade durch die Opposition im Bundesrat ist durch die Zugeständnisse an die SPÖ wohl nicht mehr gegeben.

Eltern fordern "situationsangepasste Notengebung"

In einer Aussendung fordert der Dachverband der Elternverbände der Pflichtschulen Österreichs aufgrund des momentan fehlenden Präsenzunterrichts eine "situationsangepasste Notengebung". In diesem Semester darf höchstens eine Schularbeit durchgeführt werden. Daher schlagen die Eltern vor Schularbeiten bzw. Tests nur zu einem Drittel in die Semesternote einfließen zu lassen. Hausübungen und Mitarbeit sollen je ein weiteres Drittel der Endnote ausmachen.

Zudem soll es auch gegen die Schulnachrichten in den vierten Klassen eine Einspruchsmöglichkeit geben. Auch gegen positive Noten. "Ein Gut, Befriedigend oder Genügend 'Standard' oder 'Standard-AHS' entscheidet gerade in diesen Klassen über den weiteren Bildungsweg", so die Elternvertreter. Eine Einspruchsmöglichkeit gegen Noten besteht momentan nur dann, wenn es im Jahreszeugnis um das Aufsteigen in die nächste Klasse geht (oder um den Abschluss der letzten Schulstufe), also im Fall eines Fünfers.

Todesfälle 2020 stark gestiegen, Lebenserwartung gesunken

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im Vorjahr zu einem deutlichen Anstieg bei den Todesfällen. Die Statistik Austria teilte am Donnerstag mit, dass 2020 zumindest 90.123 Menschen in Österreich gestorben seien. Das sind knapp elf Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Hierbei handelt es sich allerdings um eine vorläufige Zahl, die durch Nachmeldungen aus den Standesämtern noch steigen könnte. Zudem ist die Lebenserwartung in Österreich gegenüber 2019 um ein halbes Jahr gesunken.

Fünf Verdachtsfälle auf mutiertes Virus in Vorarlberg

In Vorarlberg könnte es sich bei fünf Verdachtsfällen um die mutierte Corona-Variante aus Großbritannien handeln. Die Proben wurden nun zur Untersuchung nach Wien gesandt. Das berichtete "ORF Radio Vorarlberg" unter Berufung auf den Leiter des pathologischen Instituts in Feldkirch, Felix Offner, am Donnerstag. Nun hofft man auf rasche Antwort aus Wien.

Es wird befürchtet, dass die neue Virus-Variante, die um 50 Prozent ansteckender sein soll, bereits im Bundesland angekommen sein könnte. Die letzten 400 positiven PCR-Tests wurden daher nach Wien geschickt, um diese auf die Mutation prüfen zu lassen. Besorgniserregend ist auch die Nähe zur Schweiz. Dort sollen laut Offner bereits sechs Prozent aller Neuinfektionen auf die Mutation zurückzuführen seien.

Höchstwert bei Corona-Todesfällen in Deutschland

Im Nachbarland Deutschland hat die Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Todesfälle einen neuen Höchstwert erreicht. Die deutschen Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut (RKI) 1.244 neue Todesfälle. Das geht aus den RKI-Zahlen von Donnerstag früh hervor. Außerdem wurden 25.164 Neuinfektionen gemeldet.

Mehr als 9.000 Corona-Neuinfektionen in Israel

Den dritten Tag in Folge sind in Israel mehr als 9.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Innerhalb von 24 Stunden wurden dort 9.388 Fälle gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Das stellt den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie dar. Das Land steckt mitten in einer dritten Corona-Welle. In Israel gilt daher seit Freitag ein zweiwöchiger harter Lockdown mit Maßnahmen wie der Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Das eigene Haus oder die eigene Wohnung darf man nur in einem Umkreis von 1000 Metern verlassen. Gegebenenfalls könnte der Lockdown auch um eine Woche verlängert werden, so Israels Corona-Beauftragter Nachman Asch.

Allerdings rechnen Experten mit baldigen Effekten der vor knapp einem Monat angelaufenen Impfkampagne. In Israel wurden bisher mehr als 1,9 Millionen Menschen geimpft. Bis Ende März soll allen Bewohnern, die älter als 16 Jahre sind, eine Impfung angeboten werden, so der plan der Regierung.

Italien verabschiedete neue Corona-Maßnahmen

Die Regierung im Nachbarland Italien verabschiedete am Mittwochabend eine neue Verordnung mit Anti-Covid-Maßnahmen. Damit wurde auch der Ausnahmezustand bis zum 30. April verlängert. Die abendliche Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr bleibt ebenfalls erhalten. Die Regierung will außerdem auch weiterhin die Reisefreiheit zwischen den Regionen, selbst wenn diese "gelb" sind, verhindern.

In "gelben" Regionen dürfen Lokale ab 18.00 Uhr keine Take-away- Speisen mehr verkaufen. In "gelben" Regionen mit einem niedrigem Reproduktionswert dürfen Museen wieder öffnen. Seit dem 26. Oktober waren Museen, Ausstellungen, Theater und Konzertsäle in Italien geschlossen.

Erste Großimpfaktion in Wien

In Wien startet am Freitag die erste Großimpfaktion gegen das Corona-Virus. Innerhalb von vier Tagen sollen dann rund 11.000 Personen aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich in der Messe Wien ihre erste Impf-Dosis erhalten. Auf die verfügbaren Termine gab es einen regelrechten Ansturm. Dementsprechend sind auch die überwiegende Mehrheit der Slots bereits ausgebucht, hieß es im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Der Großteil der Vakzin ist für die niedergelassenen Ärzte und deren Personal reserviert. Insgesamt stehen 8.500 Dosen zur Verfügung. "Diese Termine waren innerhalb von 24 Stunden vergeben", versicherte ein Hacker-Sprecher. In diesem Bereich geben es eine erfreulich hohe Impfbereitschaft.

Impfung gilt als sicher

WHO-Mission soll Corona-Ursprünge in Wuhan untersuchen

Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der chinesischen Stadt Wuhan eingetroffen. Dort soll es die Ursprünge des neuartigen Corona-Virus erforschen. Am Donnerstag zeigten Aufnahmen des staatlichen chinesischen Fernsehsenders CGTN, wie die WHO-Experten nach tagelanger Verzögerung, mit einer Maschine aus Singapur in Wuhan landete.

Nationalrat ebnet Weg zum "Reintesten"

Theoretisch könnte schon bald die Möglichkeit bestehen, mit Hilfe eines Corona-Tests die Teilnahme an einer Kultur- oder Sportveranstaltung zu erwirken. Am Donnerstag soll eine entsprechende Gesetzesvorlage vom Nationalrat beschlossen werden. Damit kann dann auch das Einchecken in ein Hotel an ein negatives Test-Ergebnis gebunden werden.

Verwirrung um "Eintrittstests" in der Gastronomie

Rückkehr der Schüler ab 25. Jänner im Schichtbetrieb geplant

Die für den kommenden Montag (18. Jänner) geplante Öffnung der Schulen wird um eine Woche verschoben und beginnt somit erst ab dem 25. Jänner. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Dann allerdings nur im Schichtbetrieb und mit zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen.

Von rund 1.000 Corona-Tests in Jochberg zwei positiv

Rund 1.000 der 1.500 Jochberger (Bezirk Kitzbühel) nutzten nach dem Bekanntwerden von 17 Verdachtsfällen der britischen Corona-Mutation im Ort das Angebot der kostenlosen PCR-Tests. Von diesen rund 1.000 Tests fielen nur zwei positiv aus, teilte das Land am späten Mittwochabend mit. Die beiden entnommenen Proben werden nun von der AGES untersucht, um abzuklären, ob es sich dabei um die britische Virusmutation handelt.

Die Infos des Vortags:

Corona-Mutation: 70 Verdachtsfälle in Österreich

Corona-Ampel:

