NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger will "als Staatsbürgerin" die Volkspartei in Opposition schicken. Der Regierung wirft die Oppositionspolitikerin ein schlechtes Pandemiemanagement vor. Aber auch was die Teuerungen und die Energiekrise betrifft, hätten ÖVP und Grüne versagt.

ÖSTERREICH. In der Opposition soll die ÖVP Demut lernen, denn diese sei der Regierungspartei "vor den Wählern, dem Staat und seinen Institutionen verloren gegangen", erklärte Meinl-Reisinger am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. "Als Staatsbürgerin sage ich: Demut muss man in der Opposition lernen", so die NEOS-Chefin. Parteitaktischen sei es aber besser, wenn die ÖVP bei der nächsten Wahl "nicht ganz zerbröselt". Denn dann könnten die Neos zwischen mehr Koalitionsoptionen wählen.

NEOS erheben Regierungsanspruch



Die NEOS wollen jedenfalls Teil der nächsten Regierung sein, daran ließ die Parteichefin keinerlei Zweifel: "Eine Erneuerung ohne uns wird es nicht geben, daher stellen wir einen gestalterischen Führungsanspruch." Von der Politik fordert Meinl-Reisinger mehr Ehrlichkeit: "Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar", sagte sie.

"Die sind am Ende"

Der aktuellen Regierungskoalition wirft sie u. a. ein "vermurkstes" und "unehrliches" Pandemiemanagement vor. Auch die Impfpflicht sei "verkorkst" worden – dementsprechend sei es gut, dass diese nun aufgehoben wurde.

Was die Reaktionen auf Teuerung sowie Energiekrise betrifft, stellt die Oppositionspolitikerin den Regierungsparteien ebenfalls kein gutes Zeugnis aus. "Ich habe wirklich den Eindruck, die sind am Ende", so ihr Fazit.

