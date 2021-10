Der neue Außenminister steht fest. Michael Linhart (63) soll der Nachfolger von Alexander Schallenberg (ÖVP) werden. Linhart wurde in der Türkei geboren und ist seit 2018 Botschafter in Paris.

ÖSTERREICH. Die Suche nach einem neuen Außenminister ist zu Ende. Damit wird Michael Linhart das neueste Mitglied der türkis-grünen Bundesregierung. Am Montag soll er gemeinsam mit Alexander Schallenberg angelobt werden.

Linhart wird neuer Außenminister

Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) gab es das ganze Wochenende wilde Spekulationen, wer die nun freie Position des Neo-Bundeskanzlers Alexander Schallenberg einnehmen soll. Relativ schnell kristallisierten sich zwei Spitzendiplomaten heraus: Peter Launsky-Tieffenthal, aktuell Generalsekretär im Außenamt, und Michael Linhart, seit 2018 Botschafter in Paris.

Doppelangelobung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Linhart am Montag gemeinsam mit Schallenberg angeloben. Van der Bellen hatte die Doppelangelobung bereits am Sonntag angekündigt, allerdings den Namen des neuen Außenministers nicht genannt. Die ÖVP entschied sich erst am Sonntagabend.

Linhart wurde in der Türkei geboren

Linhart wurde in Ankara geboren und war "persönlicher außenpolitischer Berater" von Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel (VP). Linharts Vater war Diplomat in der österreichischen Botschaft in der Türkei.

Die Besetzung schein kein Zufall zu sein. Landeshauptmann Markus Wallner hatte sich äußerst kritisch über die Chat-Nachrichten der türkisen Truppe rund um Sebastian Kurz geäußert. Die Ernennung Linharts zum Außenminister soll nun wohl die Wogen etwas glätten. Der mutmaßliche Neo-Außenminister besuchte die Oberstufe in Feldkirch, sein Bruder war bis zum Vorjahr Bürgermeister von Bregenz.

Van der Bellen: "Regierungskrise beendet"

