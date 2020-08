Nach jetzigem Wissensstand ist eine 14-tägige Quarantänezeit nicht mehr notwendig.

ÖSTERREICH. Seit Beginn der Corona-Krise müssen sich infizierte Personen und Kontaktpersonen in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Ebenso gilt dies bei der Einreise aus bestimmten Ländern nach Österreich. Jetzt kann die Quarantänezeit hierzulande verkürzt werden. Wer etwa nach einer Reise oder einer möglichen Infektion in Quarantäne muss, braucht nur noch zehn Tage abgesondert bleiben.

Laut dem Gesundheitsministerium und Experten ist der Grund dafür die jüngsten wissenschaftliche Erkenntnisse: Die Inkubationszeit und die Zeit, in der kranke Personen infektiös sind, soll geringer sein, als das bisher angenommen wurde.

Erkrankte zehn Tage infektiös

So wird die Infektiosität von bereits positiv getesteten Menschen ohne Symptome nach derzeitigem Wissensstand auf maximal zehn Tage geschätzt, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag der Austria Presse Agentur (APA) mitteilte. Das Ministerium nahm daher per 23. Juli auf Empfehlung des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) eine Anpassung vor.

Davon ist die Inkubationszeit, also die Zeit bis zum Ausbruch einer Covid-19-Erkrankung, zu unterscheiden. Diese liegt durchschnittlich zwischen fünf und sechs Tagen. Eine Studien zusammenfassende Metaanalyse berichtet laut Gesundheitsministerium von maximal 10,6 Tagen. Aktuell werden hierzulande Kontaktpersonen bis zu zweimal verpflichtend getestet - gleich nach der Identifikation sowie sechs Tage nach dem Letztkontakt.

Achtung: Das heißt aber nicht, dass eine Quarantäne nach zehn Tagen vorbei sein muss. Denn für die Beendigung der Quarantäne muss man weiterhin 48 Stunden symptomfrei sein. Wer schwer erkrankt sei, also beatmet wurde, brauche für die Beendigung der Quarantäne einen PCR-Test, betonte Bernhard Benka, Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium, am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal.

Für die Beendigung der Quarantäne muss man weiterhin 48 Stunden symptomfrei sein.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Julia Schmidbaur



Kürzere Quarantäne nach Heimkehr aus Risikogebieten

Laut einem Bericht von orf.at gilt die kürzere Quarantänezeit ebenfalls bei einer Einreise aus Risikogebieten nach Österreich, und zwar bereits seit dem 27. Juli. Derzeit gelten laut Außenministerium noch für 31 Staaten Reisewarnungen: Ägypten; Albanien; Bangladesch; Belarus; Bosnien und Herzegowina; Brasilien; Bulgarien; Chile; Ecuador; Indien; Indonesien; Iran; Kosovo; Mexiko; Montenegro; Nigeria; Nordmazedonien; Pakistan; Peru; Philippinen; Portugal; Republik Moldau; Rumänien; Russland; Schweden; Senegal; Serbien; Südafrika; Türkei; Ukraine; USA. Eine partielle Reisewarnung gibt es für die chinesische Provinz Hubei.

Rettungssanitäter: "Ich war schon zweimal in Heimquarantäne"