Aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante zweifelten zuletzt viele an der Umsetzbarkeit der Covid-Impfpflicht. Am Donnerstagabend verteidigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in der "ZiB2" die Impfpflicht und stellte klar: "Die Impfpflicht kommt fix Anfang Februar." Zudem konnte Mückstein einen weiteren Lockdown nicht ausschließen.

ÖSTERREICH. Gesundheitsminister Mückstein verteidigte die Verschärfungen bei den CoV-Regeln und die Impfpflicht. Diese hätten das Ziel, einen allgemeinen Lockdown aufgrund der grassierenden Omikron-Variante zu verhindern und die kritische Infrastruktur zu schützen. Außerdem habe Omikron zu einem Paradigmenwechsel in der Politik geführt. Denn bei einer Infektion mit der Delta-Variante wurde einer von vier hospitalisierten Patienten intensivpflichtig, bei der Omikron-Variante hingegen sei es nur jeder Zehnte.

Omikron-Durchseuchung begünstigt? Mückstein verteidigt verschärfte Corona-Maßnahmen

Am Donnerstag hatte die Bundesregierung weitere Verschärfungen im Kampf gegen die Omikron-Variante bekanntgegeben. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen muten diese im europäischen Vergleich jedoch nicht besonders streng an. Der Gesundheitsminister verteidigte die Nachschärfungen und verwies auf bereits bestehende Maßnahmen wie eine frühere Sperrstunde und den Lockdown für Ungeimpfte. Die Frage, ob die neuen Maßnahmen ( Abschaffung der "K1/2-Unterscheidung" und kürzere Quarantäne, Anm.) nicht sogar eine Omikron-Durchseuchung begünstigen, wollte Mückstein nicht beantworten.

Lockdown nicht auszuschließen

Mit Omikron sei aber ein Paradigmenwechsel einhergegangen, so der Minister weiter. So gebe es zwar viel mehr Infektionen, dafür seien die Krankheitsverläufe aber milder, führte Mückstein aus. Daher wolle man auch besonders auf die Entwicklung auf den Normalstationen und bei den niedergelassenen Ärzten achten, bevor es zu einer Überlastung auf den Intensivstationen kommt. Dennoch wollte der Mediziner einen weiteren Lockdown nicht ausschließen. Das könne niemand, so der Minister.

Impfpflicht kommt "fix"

Derzeit wolle man das bestehende Zeitfenster nützen, um möglichst vielen Menschen ihre Booster-Impfung zu verabreichen und eine gute medizinische Versorgung sicherstellen. Für Mückstein bleibt die Impfung dabei das beste Mittel. In Österreich seien aktuell 43 Prozent der Bevölkerung geboostert und 70 Prozent mindestens zwei Impfdosen erhalten, so der Gesundheitsminister. Einem Impfbonus stehe er skeptisch gegenüber. Anreize müsse es aber trotzdem geben und man müsse die Menschen von der Wichtigkeit der Impfung überzeugen. Mit Februar werde die Impfpflicht "fix" kommen, so Mückstein. Es brauche eine mittelfristige Perspektive und die Impfung helfe gegen schwere Verläufe.

Masken im Freien und mehr Kontrollen

