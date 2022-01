Die Impfpflicht ist so gut wie fix und soll am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden. Am Dienstagabend erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) im ORF-"Report" weitere Details zur Impfpflicht. Über deren Verhältnismäßigkeit und Kontrolle wird aktuell sowohl im Parlament als auch außerhalb heftig diskutiert.

ÖSTERREICH. Der Gesundheitsminister hofft, dass sich viele der Bedenken rund um die Impfpflicht nicht bewahrheiten werden. Einmal in Kraft getreten, hofft Mückstein, dass sie auch Wirkung zeigt. Garantieren will der Minister das aber nicht. Das kann er auch nicht.

Sind breitflächige Corona-Testungen aktuell noch sinnvoll?

"Wir brauchen geimpfte und immunisierte Menschen"

Am Donnerstag soll die Impfpflicht ab 1. Februar in Österreich beschlossen werden. Die Zustimmung des Nationalrats gilt dabei nur mehr als reine Formsache. "Wir brauchen geimpfte und immunisierte Menschen bei neuen Corona-Wellen im Herbst", erklärt Mückstein. Erst ab einer Durchimpfungsrate von 85 bis 90 Prozent der impfbaren Bevölkerung sei man vor neuen Wellen und Varianten geschützt. Die Impfpflicht komme, weil rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich noch nicht geimpft sind.

Stich oder Strafe

Umstritten ist vor allem die sogenannte Phase 3. Nach Straffreiheit ab Anfang Februar und Kontrollen durch die Polizei. Ab Mitte März sollten Ungeimpfte durch einen Datenabgleich ermittelt werden und eine Strafe erhalten. Dieser flächendeckende Strafen-Automatismus bleibt aber vorerst ausgesetzt. Wann genau diese Phase in Kraft tritt, kann der Minister noch nicht sagen. "Wir wollen die Leute nicht strafen, wir wollen die Leute mitnehmen." Im April könnten schon "zwischen 85 und 90 Prozent der impfbaren Bevölkerung" geimpft sein, hofft Mückstein.

Phase 3 nach "klarer Empfehlung"

Ob Phase 3 dann überhaupt in Kraft tritt, hängt von der Empfehlung eines Expertengremiums ab. Dieses soll die Lage evaluieren und dann gegebenenfalls eine "klare Empfehlung aussprechen". Daher gebe es auch noch kein konkretes Datum für die Phase 3. "Wir schaffen hier die notwendige Flexibilität", so Mückstein.

"Wie oft muss ich mich bis Herbst noch impfen lassen?"

ORF-Moderatorin Susanne Schnabl fragte Mückstein; "Wie oft muss ich mich bis Herbst noch impfen lassen?" Genau diese Frage hatte Armin Wolf am Montag schon Klubobfrau Sigrid Maurer gestellt. Mückstein antwortete hier aber weniger ausweichend und meinte: "Wir haben derzeit die klare Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, sich frühestens sechs Monate nach dem Booster-Shot den vierten Stich zu holen." Somit könnte es schon im Sommer so weit sein. Daher soll das Impfintervall künftig von Experten festgelegt werden, er werde das dann per entsprechender Verordnung verfügen.

Wann endet der Lockdown für Ungeimpfte?

Unklar ist aktuell noch, wann der Lockdown für Ungeimpfte enden wird. Mückstein betonte: "Der Lockdown für Ungeimpfte endet dann, wenn wir die unmittelbare Gefährdung für das Gesundheitssystem nicht mehr haben." Diese sei "jetzt schon nicht gegeben", konterte Schnabl.

Mückstein zu Wohnzimmertests

Nach wie vor gibt es Probleme bei den Corona-Tests. So werden rund zehn Prozent der Schultests nicht ausgewertet. Das sei bei so hohen Fallzahlen längerfristig auch nicht möglich. "Kein Testsystem der Welt" kann das schaffen, meint Mückstein. Daher müsse man bei mehr als 20.000 täglichen Neuinfektionen auch wieder darüber nachdenken, ob man die Wohnzimmertests für die 3G-Regel gelten lasse.

