In unserem Corona-Ticker findest du nationale Entwicklungen zur Corona-Pandemie. Wir tickern hier heute bis 14.00 Uhr für dich.

Aktuelle Zahlen:

AGES Dashboard:* 385.009 Laborbestätigte Fälle; 28.121 aktive Fälle; Genesene Fälle 350.062; (Österreich Zeitraum 27.02.2020 bis 13.01.2021 0.00 Uhr).

Die wichtigsten Corona-Nachrichten im Überblick:

Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1.917 Neuinfektionen in Österreich verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen 49 weitere Todesfälle hinzu. Bisher sind in Österreich 6.868 Menschen mit oder an dem Corona-Virus gestorben .

wurden verzeichnet. Im gleichen Zeitraum kamen weitere hinzu. Bisher sind in Österreich . In Österreich benötigten am Mittwoch 354 Corona-Patienten intensivmedizinische Versorgung und lagen auf Intensivstationen.

und lagen auf Intensivstationen. In Wien startet am Freitag die erste Großimpfaktion. Dann sollen Personen aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich geimpft werden.

startet am die erste Dann sollen Personen aus dem geimpft werden. Die für den kommenden Montag (18. Jänner) geplante Öffnung der Schulen wird um eine Woche verschoben , teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Der Unterricht soll ab 25. Jänner im Schichtbetrieb stattfinden.

um eine Woche , teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Der soll stattfinden. Die Regierung will noch im Laufe dieser Woche über eine mögliche Verlängerung des bis 24. Jänners angedachten Lockdowns und über die für 18. Jänner geplante Schulöffnungentscheiden.

Nationalrat ebnet Weg zum "Reintesten"

Theoretisch könnte schon bald die Möglichkeit bestehen, mit Hilfe eines Corona-Tests die Teilnahme an einer Kultur- oder Sportveranstaltung zu erwirken. Am Donnerstag soll eine entsprechende Gesetzesvorlage vom Nationalrat beschlossen werden. Damit kann dann auch das Einchecken in ein Hotel an ein negatives Test-Ergebnis gebunden werden.

Rückkehr der Schüler ab 25. Jänner im Schichtbetrieb geplant

Die für den kommenden Montag (18. Jänner) geplante Öffnung der Schulen wird um eine Woche verschoben und beginnt somit erst ab dem 25. Jänner. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Dann allerdings nur im Schichtbetrieb und mit zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen.

Von rund 1.000 Corona-Tests in Jochberg zwei positiv

Rund 1.000 der 1.500 Jochberger (Bezirk Kitzbühel) nutzten nach dem Bekanntwerden von 17 Verdachtsfällen der britischen Corona-Mutation im Ort das Angebot der kostenlosen PCR-Tests. Von diesen rund 1.000 Tests fielen nur zwei positiv aus, teilte das Land am späten Mittwochabend mit. Die beiden entnommenen Proben werden nun von der AGES untersucht, um abzuklären, ob es sich dabei um die britische Virusmutation handelt.

Die Infos des Vortags:

Corona-Mutation: 70 Verdachtsfälle in Österreich

Corona-Ampel:

*Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat das Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums übernommen. Dadurch gibt es zahlreiche Änderungen. Die Zahlen werden nun nicht mehr stündlich, sondern einmal täglich um 00.00 Uhr aktualisiert. Aufgrund der Umstellung kann es zu größeren Zahlendifferenzen kommen. Dafür lassen sich aber Daten auf Bundeslandebene genauer darstellen.