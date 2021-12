Österreich habe heuer genügend Flüchtlinge aufgenommen, meint Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der damit einen Appell von Papst Franziskus zur Aufnahme weiterer Flüchtlinge zurückwies.



ÖSTERREICH. "Wir haben hunderte Familien schon dieses Jahr aufgenommen", so der Bundeskanzler zur APA. Zuvor hatte Österreichs Bischofskonferenz gebeten, zu Weihnachten 100 weitere Flüchtlingsfamilien ins Land zu lassen.

Sollte Österreich weitere Flüchtlinge aufnehmen?

Nehammer: "Keine Frage der bösen Absicht"

Auch einen Appell von Papst Franziskus zur zusätzlichen Aufnahme von Flüchtlingen lehnte Nehammer ab. "Wenn wir schon mit 34.000 Asylanträgen belastet sind, wen soll ich dann noch aufnehmen als Österreich, wenn ich weiß, dass mittlerweile fast 24 Mitgliedsländer dann zum Teil weniger belastet sind als Österreich", so der Ex-Innenminister. "Das ist ja keine Frage der bösen Absicht, sondern auch der Machbarkeit", so Nehammer.

Papst appellierte an Regierungen

Heuer seien mehr als 1.500 unbegleitete Jugendliche nach Österreich gekommen, die man "umsorgen" und "besonders betreuen" müsse, erklärte der Bundeskanzler. So könne selbst die Caritas gerade einmal 15 Flüchtlinge pro Jahr in der Betriebsküche ihres Wiener Hotels ausbilden, sagte Nehammer in Richtung der katholischen Kirche. Kurz vor Weihnachten hatte Papst Franziskus die Ortskirchen in aller Welt zur Aufnahme von Flüchtlingen aufgerufen und an die jeweiligen Regierungen appelliert, dies zu ermöglichen.

Österreich leistet "unglaublich viel" zum Schutz von Menschen

Österreich leiste "unglaublich viel" zum Schutz von Menschen, betonte Nehammer. "Da braucht sich keine Österreicherin, kein Österreicher, kein Mensch, der in Österreich lebt, davor zu verstecken oder zu schämen. Denn wir sind die, die wirklich leisten. Wir reden nicht darüber, wir tun." Stattdessen müsse man die 24 EU-Staaten, "die weniger leisten", in die Pflicht nehmen. "Den Scheinwerfer ständig nach Österreich zu richten und zu sagen: Warum macht ihr nicht mehr?", sei falsch.

