Der Pandemiesprecher der NEOS Gerald Loacker wird laut "Kleine Zeitung" im Nationalrat gegen die Impfpflicht stimmen. Loacker geht zudem nicht davon aus, der einzige zu sein.

ÖSTERREICH. Bisher haben sich die NEOS für eine Pflicht ausgesprochen. Loacker geht davon aus, dass er mit seinem Stimmverhalten nicht der einzige pinke Mandatar sein wird, wiewohl sich die Partei bisher für die Pflicht ausgesprochen hatte.

Für Loacker sei einerseits der bürokratische Aufwand als auch virologische Argumente ausschlaggebend für sein "Nein": "Wenn Omikron vorbei ist, wird es eine Grundimmunisierung in der Bevölkerung geben. Eine neue Variante würde dann nicht mehr auf eine völlig ungeschützte Bevölkerung treffen, die Verhältnismäßigkeit der Impfpflicht wäre dann nicht mehr gegeben."

Als Dreifachgeimpfter glaubt Loacker, dass der Bevölkerung falsche Hoffnungen gemacht werden: "Die Regierung sagt: Wenn die Impfpflicht da ist, haben wir es endgültig geschafft. Wir werden es aber nicht geschafft haben. Die Republik macht sich lächerlich vor den Bürgern."

Wenig Interesse an Novavax

Derzeit stagniert auch die Anzahl der Coronavirus-Impfungen: Zwischen 30.000 und 40.000 Impfungen werden pro Tag verabreicht. 74,6 Prozent der Bevölkerung bzw. 6.663.173 Menschen haben laut den Daten des E-Impfpasses zumindest eine erste Dosis erhalten. 6.350.909 Menschen und somit 71,1 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz

Ein Grund für die niedrige Impfquote ist, dass manche skeptisch sind gegenüber den neuen Vektor- und mRNA-Technologien. Demnächst kommt mit Novavax ein traditionell hergestellter Impfstoff auf den Markt – doch das Interesse daran ist derzeit noch überschaubar.

In Wien haben sich bereits rund 5.000 Personen vorangemeldet, in Niederösterreich 6.500, auch in Tirol und in Vorarlberg wurde nun ein Vormerksystem für Novavax eingerichtet. In der Steiermark heißt es, es sei keine Voranmeldung notwendig, weil der Impfstoff künftig in den Impfstraßen und bei niedergelassenen Ärzten erhältlich sein werde. Im ersten Quartal soll der neue Impfstoff verfügbar sein.

