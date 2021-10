Die Neos und die NGO Forum Informationsfreiheit (FOI) fordern ein Löschverbot für Handy-Daten von Amtsträgern der Republik.

ÖSTERREICH. Die Neos haben bereits einen Initiativantrag für ein Datenlösch-Verbot gestellt. Für eine neue Regelung wäre allerdings einen Änderung des Strafgesetzbuchs notwendig.

Schon im Mai 2018 hatte ein ÖVP-Mitarbeiter – abgesegnet von Bundesgeschäftsführer Axel Melchior – den Account von Thomas Schmid samt der E-Mails gelöscht. Laut Akten der Staatsanwaltschaft dürften damals auch weitere 35 Accounts von ÖVP-Kandidaten und Mitarbeitern gelöscht worden sein, berichtet Ö1 am Dienstag.

„Hätte man hier aufseiten des türkisen Systems Kurz nichts zu verstecken gehabt, hätte man nicht löschen müssen“, kritisiert NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper im Gespräch mit Ö1. „Wo viel gelöscht wird, wird ja auch die zukünftige Aufklärungsarbeit eines Untersuchungsausschusses oder auch von Ermittlern torpediert und das will man wohl auch erreichen.“

ÖVP-Politikerin Gabriela Schwarz hatte angesprochen auf drohende Hausdurchsuchungen im Umfeld der ÖVP zuletzt noch erklärt: „Fest steht, dass hier im Haus und auch im Umfeld nichts zu finden ist. Es ist nichts mehr da.“

Berufliche Kommunikationsgeräte für Amtsträger gefordert

Strafbar ist bislang nur, Beweismittel während eines Strafverfahrens zu vernichten. Auch das Forum Informationsfreiheit (FOI) ortet dringenden Handlungsbedarf für schärfere Transparenzgesetze. „Es gilt nicht nur, Amtsmissbrauch und Korruption in Zukunft zu verhindern, sondern auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Verwaltung zurückzugewinnen. Das geht nur mit echter Transparenz und echter öffentlicher Kontrolle“, fordert FOI-Vorstand Mathias Huter in einer Aussendung am Dienstag.

Ein neues Dokumentationsgesetz solle zudem Amtsträgern der Republik zur Nutzung beruflicher Kommunikationsgeräte verpflichten und das Löschen von Nachrichten auf offiziellen Geräten und Kanälen unter Strafe stellen. „Wenn eine solche Affäre erst fünf Jahre später bekannt wird, und dann nur durch einen Zufallsfund, zeigt das, wie sehr es Reformen braucht, um Machtmissbrauch effektiv zu verhindern“, so Huter weiter.

"Auto-burn"-Funktion No-Go

Die Nichtlieferung von Akten und das Zurückhalten von Emails von Ministern im U-Ausschuss sowie die Nutzung privater Handys durch den ehemaligen Bundeskanzler hätten gezeigt, wie die Kontrollfunktion des Parlaments durch die Regierung konterkariert werden kann. Ein Transparenzgesetz wie das Informationsfreiheitsgesetz könne keine Nachvollziehbarkeit sicherstellen, wenn Amtsträger ihre Kommunikation über private Handys und E-Mail-Konten führen dürfen und Daten einfach ohne Konsequenzen vernichten können.

„Vor allem Messenger-Apps oder Software mit ‚Auto-burn‘-Funktion, wie sie zuletzt in Ministerien angeschafft oder angedacht worden sein sollen, sind daher ein absolutes No-Go im Verwaltungsbereich. Auch das Löschen beruflicher Terminkalender darf es in Zukunft nicht mehr geben“, so Huter.

