Im Justizministerium wird es eine Umorganisation und Neubesetzungen geben, das gab Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Sonntag bekannt. Christian Pilnacek wird Sektionschef bleiben - allerdings werden seine Zuständigkeiten eingeschränkt.

ÖSTERREICH. Barbara Göth-Flemmich wird die neue Sektion Einzelstrafsachen übernehmen. Das war zuvor Teil von Pilnaceks Wirkungsbereich. In einer Aussendung teilte Zadic mit, dass dieser für Straflegistik zuständig sein wird. Damit werden beide Positionen innerhalb des Ministeriums nachbesetzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Personalien bereits abgesegnet.

Große Reformen vorantreiben

Göth-Flemmich und Pilnacek werden ihre Arbeit schon am 1. September aufnehmen. Göth-Flemmich leitete zuvor die Abteilung Internationales Strafrecht. Als Chefin der neuen Sektion Einzelstrafsachen wird sie nun "die Unabhängigkeit der Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaften sichern", so Zadic in einer Aussendung. Pilnacek soll nun in der Sektion Straflegistik "die großen Reformen im Strafrecht und Strafverfahrensrecht legistisch vorantreiben".

Teilung der Strafrechtssektion

Im Mai kündigte Zadic völlig überraschend die Teilung der großen Strafrechtssektion an. Dieser Schritt entmachtete den als ÖVP-nahe geltenden Sektionschefs Pilnacek. Dieser war seit 2010 sowohl für die Strafgesetze als auch für die Fachaufsicht über die Strafverfahren zuständig.

Pilnacek war in die Kritik geraten, weil er sich mit ÖVP-nahen Beteiligten der Casinos-Affäre getroffen hatte. Außerdem lieferte er sich einen öffentlichen Schlagabtausch mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Gewaltenteilung



"Mit dieser Neuorganisation im Justizministerium wollen wir die innere Gewaltenteilung auch strukturell umsetzen und gleichzeitig die Unabhängigkeit der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsarbeit sichern und große Reformen im Strafrecht vorantreiben", so Zadic.