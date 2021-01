Der neue Arbeitsminister Martin Kocher im Gespräch mit den Regionalmedien Austria (RMA) über Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und seinen Fokus auf den Bereich Pflegeberufe.

RMA: Stand 12. Jänner waren rund 533.000 Menschen arbeitslos, um fast ein Drittel mehr als im Vorjahresvergleich. Welche Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt. planen Sie speziell für Jugendliche, welche für Frauen?

Martin Kocher: In der aktuellen Krisenzeit ist es wichtig, dass wir für die verschiedenen Zielgruppen spezifische Angebote schaffen, um Beschäftigung und Wachstum zu fördern. Im Bereich der Jugendbeschäftigung gibt es seit Sommer 2020 mit der Taskforce für Jugendbeschäftigung ein Beschäftigungsprojekt, das sich gezielt auf die Ausbildung und Vermittlung junger Menschen konzentriert. Seit Start ist es uns gelungen, 83.000 Personen zwischen 20 und 24 Jahren zu vermitteln. Weiters hat das AMS für die Förderung von Frauenbeschäftigung in diesem Jahr umfassende Mittel reserviert. Ein Beispiel ist das Frauenförderungsprogramm „Frauen in der Technik“, dessen längerfristiges Ziel es ist, mehr weibliche Fachkräfte in Technikberufe zu vermitteln.

Über 414.000 Personen sind in Kurzarbeit, 5 Milliarden Euro wurden für 2021 reserviert. Wird hier weiter nach Gießkannenprinzip gestützt, oder nur manche Branchen?

Vorerst läuft die dritte Phase der Corona-Kurzarbeit noch bis Ende März. Wie und ob wir die Kurzarbeit nach März fortführen, ist abhängig von der Infektionslage und den damit einhergehenden Öffnungsschritten. Diese bestimmen die Nachfrage nach Kurzarbeit. Sicher ist, dass der weitere Fahrplan Gegenstand von Gesprächen mit den Sozialpartnern ist, die demnächst anstehen.

Für Pflege und Gesundheit werden zigtausende Arbeitskräfte gebraucht. Mit welchen Maßnahmen bzw. Anreizen könnte man diese Stellen besetzen?

Wichtig ist, dass wir uns Konzepte überlegen, wie wir Pflegeberufe attraktiver gestalten können. Das wird sicher eines der großen Ziele meiner Arbeit werden. Darüber hinaus braucht es Konzepte, die auf die hohe Nachfrage nach qualifizierten Pflegekräften reagieren. Das tun wir unter anderem mit der Corona-Joboffensive. Hier gibt es viele geförderte Möglichkeiten, Pflegeberufe zu erlernen.

Können Sie sich eine Arbeitsstiftung unter Berücksichtigung der regionalen Erfordernisse am Arbeitsmarkt vorstellen?

Es gibt schon einige Stiftungen auf regionaler Ebene, die auf die arbeitsmarktpolitischen Erfordernisse vor Ort reagieren. Solche Stiftungsgründungen durch Regionen oder Betriebe sind gerade in einer Krisenzeit wie der jetzigen begrüßenswert, weil sie Ausbildungen fördern. Im Rahmen der Joboffensive unterstützen wir außerdem den weiteren Ausbau von Arbeitsstiftungen.

